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الخلفي:''العثماني'' تواصل مع '' أخنوش'' حول فساد لحوم الأضاحي

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 14:56 الخلفي:العثماني تواصل مع أخنوش حول فساد لحوم الأضاحي | بوليتيك
الخلفي:''العثماني'' تواصل مع '' أخنوش'' حول فساد لحوم الأضاحي
صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منذ البداية في تواصل مستمر مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش طيلة اليومين

شوف تيفي

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منذ البداية في تواصل مستمر مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش طيلة اليومين الماضيين حول مشكل فساد أضاحي العيد.

وتجاهل الخلفي سؤالا لأحد الصحفيين حول مناقشة المجلس الحكومي لتعفن لحوم أضاحي العديد من الأسر المغربية، مؤكدا على أن التواصل الذي جرى بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، جاء لكون المشكل يهدد السلامة الصحية للمواطنين، بعد فساد لحوم الأضاحي والذي ظهرت بوادره الأولى منذ السنة الماضية على حد قوله.

وأضاف الخلفي، أن الأسر لم تجد أي خيار بعد تغير لون لحوم الأضاحي سوى التخلص منها، ما يقتضي حسب قوله وجود سياسة مندمجة لمواجهة المشكل في المستقبل.

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