الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لاغتيال كيم جونغ أون على طريقة أسامة بلادن وهذه التفاصيل.. ﻿

أفادت صحيفة التايمز نقلا عن وزير الدفاع في كوريا الجنوبية أن قوات العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي ''رجال الفقمة البحرية'' ستساعد القوات المسلحة الكورية الجنوبية لتكوين مجموعة خاصة تشمل مهمتها

''شوف تيفي''

أفادت صحيفة التايمز نقلا عن وزير الدفاع في كوريا الجنوبية أن قوات العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي ''رجال الفقمة البحرية'' ستساعد القوات المسلحة الكورية الجنوبية لتكوين مجموعة خاصة تشمل مهمتها اغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال الوزير الكوري الجنوبي:'' نحن بصدد وضع تصور للخطة،وأعتقد أنه بإمكاننا إنشاء المجموعة بحلول الأول من ديسمبر المقبل''. وتأتي هذه التحضيرات على خلفية ازدياد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد تنفيذ بيانغ يانغ سلسلة من التجارب النووية والصاروخية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدة الخاصة الأمريكية Seal Team Six ستشرف على تدريب المجموعة والوحدة المذكورة كما هو معروف شاركت بعملية تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان عام 2011.