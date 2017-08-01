 السيطرة على حريقين أتيا على حوالي 19 هكتارا من الغطاء الغابوي والأعشاب الثانوية بطنجة ﻿
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السيطرة على حريقين أتيا على حوالي 19 هكتارا من الغطاء الغابوي والأعشاب الثانوية بطنجة

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 14:50 السيطرة على حريقين أتيا على حوالي 19 هكتارا من الغطاء الغابوي والأعشاب الثانوية بطنجة | حوادث و حقوق
السيطرة على حريقين أتيا على حوالي 19 هكتارا من الغطاء الغابوي والأعشاب الثانوية بطنجة
علم لدى المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بطنجة، اليوم الخميس، أنه تمت السيطرة على حريقين أتيا على 18,5 هكتارا من الغطاء الغابوي والأعشاب الثانوية بضواحي مدينة طنجة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

علم لدى المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بطنجة، اليوم الخميس، أنه تمت السيطرة على حريقين أتيا على 18,5 هكتارا من الغطاء الغابوي والأعشاب الثانوية بضواحي مدينة طنجة.

وأوضح المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر محمد النفاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فرق الإطفاء التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والوقاية المدنية تمكنت، ليلة أمس الأربعاء، بمساهمة القوات المساعدة والسلطات المحلية والدرك الملكي من السيطرة على الحريق الأول الذي التهم حوالي 11,5 هكتارا من الأعشاب الثانوية (إقليم الفحص أنجرة).

وأبرز النفاوي أن التدخل الأرضي لفرق الإطفاء، المدعومة جوا بطائرتي ''كنادير'' التابعة للقوات المسلحة الملكية، مكن من السيطرة على الحريق الذي ما تزال أسباب اندلاعه مجهولة.

وأضاف أنه مباشرة بعد ذلك، اندلع حريق ثان غير بعيد عن المنطقة، التهم حوالي 7 هكتارات من الغطاء الغابوي، المكون أساسا من أشجار الصنوبر، موضحا أن فرق الإطفاء، التي تعبأت طيلة ليلة الأربعاء - الخميس، تمكنت من السيطرة على النيران على الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.

وأشار إلى أن ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية وكثافة الغطاء الغابوي بهذه المنطقة، التابعة لتراب عمالة طنجة أصيلة، صعب من مهمة فرق الإطفاء، التي بذلت جهودا كبيرة للسيطرة على النيران.

 

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