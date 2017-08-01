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وأخيرا...الحكومة تحدد موعدا لعرض أربعة أشهر من إجراءاتها بحضور الوزراء والبرلمانيين

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 14:21 وأخيرا...الحكومة تحدد موعدا لعرض أربعة أشهر من إجراءاتها بحضور الوزراء والبرلمانيين | بوليتيك
وأخيرا...الحكومة تحدد موعدا لعرض أربعة أشهر من إجراءاتها بحضور الوزراء والبرلمانيين
كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحفية قبل قليل، أن الحكومة ستعرض منجزاتها والأوراش المستقبلية الخاصة بكل قطاعاتها عشية يوم الإثنين المقبل بمؤسسة محمد السادس للأعمال

شوف تيفي

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحفية قبل قليل، أن الحكومة ستعرض منجزاتها والأوراش المستقبلية الخاصة بكل قطاعاتها عشية يوم الإثنين المقبل بمؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية بالرباط، بعد مرور أزيد من أربعة أشهر.

وأضاف الخلفي أن الحصيلة سيتم تقديمها من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وبحضور زعماء الأغلبية والوزراء وكذا مسؤولي الفرق البرلمانية، مؤكدا بأن إجراءات الحكومة الحالية كان لها وقع مهم ومباشر على المواطن.

وقدم الخلفي بعضا من الإجراءات التي إعتبرها إنجازات غير مسبوقة من قبيل منحة طلبة معاهد التكوين المهني وفتح أكبر عملية توظيف بالتعاقد بالإضافة إلى تخفيض أثمنة أكثر من 135 نوعا من الأدوية.

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