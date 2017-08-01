عاجل.. هذا ما قررته المحكمة الدستورية بخصوص النائب البرلماني زين العابدين حواص. ﻿

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب زين العابدين حواص النائب البرلماني عن حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية المحلية ''برشيد'' (إقليم برشيد) في اقتراع سابع أكتوبر 2016.

''شوف تيفي''+''و م ع''

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب زين العابدين حواص النائب البرلماني عن حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية المحلية ''برشيد'' (إقليم برشيد) في اقتراع سابع أكتوبر 2016.

وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وعللت المحكمة قرارها، الذي نشرته على موقعها الالكتروني، بإلغاء مقعد النائب البرلماني حواص المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية بجماعة برشيد، بعدما قام هذا الاخير بتوزيع مطبوعات انتخابية بجماعة الكارة تحمل صورته لوحده بصفته وكيلا للائحة دون صور باقي المترشحين بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم، مما يشكل ''مناورة تدليسية''.

وأضافت أن المطعون في انتخابه قام بتنظيم مسيرة لسيارات الأجرة من الحجم الصغير بجماعة برشيد وإرغام أصحابها، بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لبرشيد، على إلصاق مطبوعاته الانتخابية بزجاج السيارات، مما يشكل خرقا لضوابط الحملة الانتخابية.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.