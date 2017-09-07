فضيحة..معلمة ترسل صورها عارية لتلاميذها ﻿

في خطوة مثيرة، قامت ترايسي ميلر من ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية، معلمة في مدرسة ثانوية، بإرسال صور شخصية عارية عن طريق ''سناب شات'' إلى طلابها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك يومه الخميس.

''شوف تيفي''

في خطوة مثيرة، قامت ترايسي ميلر من ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية، معلمة في مدرسة ثانوية، بإرسال صور شخصية عارية عن طريق ''سناب شات'' إلى طلابها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك يومه الخميس.

وأوضحت الوكالة بأن صحيفة ''إندبندنت''، قالت إن أحد طلاب المدرسة تلقى الصور، و قام بإبلاغ الشرطة، وكشف لهم عن صور المعلمة وهي عارية.

وأضافت الوكالة بأن الشرطة، استدعت المعلمة البالغة من العمر 27 سنة للاستجواب، وقد صرحت خلال الاستماع لها بأنها كانت ''تدلل'' الطلاب بهذه الصور، ولا تتذكر عدد الصور التي قامت بإرسالها، مضيفة أي الوكالة بأن إدارة المؤسسة التعليمية قررت طرد المعلمة.