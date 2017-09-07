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صادم: اعتقال كوميسير بمديرية مراقبة التراب الوطني ''الديستي''.. وهاعلاش..

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 13:42 صادم: اعتقال كوميسير بمديرية مراقبة التراب الوطني الديستي.. وهاعلاش.. | حوادث و حقوق
صادم: اعتقال كوميسير بمديرية مراقبة التراب الوطني ''الديستي''.. وهاعلاش..
مسؤول أمني جديد بمراكش يزج به في السجن على ذمة التحقيق، والمتهم هذه المرة عميد أمن بمديرية مراقبة التراب الوطني ''ديستي''؛ حيث أصدر قاضي التحقيق باستئنافية مدينة مراكش، يوم الاثنين المنصرم أمرا

''شوف تيفي''

مسؤول أمني جديد بمراكش يزج به في السجن على ذمة التحقيق، والمتهم هذه المرة عميد أمن بمديرية مراقبة التراب الوطني ''ديستي''؛ حيث أصدر قاضي التحقيق باستئنافية مدينة مراكش، يوم الاثنين المنصرم أمرا بإيداعه سجن ''لوداية'' برفقة شقيقه، على خلفية اتهامه بالفرار من موقع حادثة سير مميتة ، والإدلاء ببيانات غير صحيحة للضابطة القضائية فيما يتابع شقيقه بالمشاركة في التهمة الأخيرة.

حسب ما أوردته جريدة ''الصباح'' في عدد اليوم الخميس فإن كوميسير الديستي تواجهه تهم ثقيلة تتعلق بفراره من الموقع الذي يشتبه في أنه ارتكب فيه حادثة سير بالقرب من المنتجع السياحي الجبلي ''أوريكا'' بضواحي مراكش، مساء يوم الخميس 31 غشت المنصرم، إذ صدم دراجة نارية، قبل أن يلوذ بالفرار ويترك الضحية ، مدرجا في بركة من الدماء ، ليتم نقله إلى قسم المستعجلات .

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