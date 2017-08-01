 بالصور: تزامنا مع توقيت مثول شقيقه واثنين من أبناء أخته على أنظار وكيل الملك .. ها فين كيتواجد الوزير الرباح.. وها شنو كيدير .. ﻿
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بالصور: تزامنا مع توقيت مثول شقيقه واثنين من أبناء أخته على أنظار وكيل الملك .. ها فين كيتواجد الوزير الرباح.. وها شنو كيدير ..

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 13:21 بالصور: تزامنا مع توقيت مثول شقيقه واثنين من أبناء أخته على أنظار وكيل الملك .. ها فين كيتواجد الوزير الرباح.. وها شنو كيدير .. | بوليتيك
بالصور: تزامنا مع توقيت مثول شقيقه واثنين من أبناء أخته على أنظار وكيل الملك .. ها فين كيتواجد الوزير الرباح.. وها شنو كيدير ..
تزامنا مع تقديم شقيقه واثنين من أبناء أخته على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ترأس ''عزيز رباح'' وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم 7 شتنبر 2017، بمقر الوزارة، اجتماع إعطاء

''شوف تيفي''

تزامنا مع تقديم شقيقه واثنين من أبناء أخته على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ترأس ''عزيز رباح'' وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم 7 شتنبر 2017، بمقر الوزارة، اجتماع إعطاء الانطلاقة لأشغال لجنة القيادة للإعلان المشترك بشأن التبادل المستدام للطاقة الكهربائية لأجل خارطة الطريق للتبادل المستدام للطاقة الكهربائية بين المغرب والسوق الطاقية الأوروبية.

وحضر هذا الاجتماع مصطفى الباكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، و عبد الرحيم الحافظي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، و محمد علاش، نائب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا ممثلي كل من البنك الدولي والاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الأوروبية، كما شاركت البلدان الشريكة لهذا المشروع، وهي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، بحضور ممثليها الذين تم تعيينهم رسميا لهذا الغرض.

هذا وقد سبق للوزير الرباح أن أكد أنه أخذ العهد على نفسه أن يجعل مسافة بينه وبين ملف شقيقه وأبناء أخته وأكد أن الكلمة الأخيرة تبقى للقضاء .

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