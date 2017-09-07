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بالصور..بعد تغيير لجنة تحكيم دي فويس هذه هي مقدمته الجديدة

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 13:13 بالصور..بعد تغيير لجنة تحكيم دي فويس هذه هي مقدمته الجديدة | ثقافة و فنون
بالصور..بعد تغيير لجنة تحكيم دي فويس هذه هي مقدمته الجديدة
بعد تغيير معظم أعضاء لجنة تحكيم برنامج ذي فويس لموسمه الرابع حيث إلتحقت الفنانة اللبنانية إليسا والفنانة الإماراتية أحلام إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي والفنان اللبناني عاصي الحلاني الذي بقي

شوف تيفي:ماريا جعدود

بعد تغيير معظم أعضاء لجنة تحكيم برنامج ذي فويس لموسمه الرابع حيث إلتحقت الفنانة اللبنانية إليسا والفنانة الإماراتية أحلام إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي والفنان اللبناني عاصي الحلاني الذي بقي في البرنامج من موسمه الأول

إلتحقت لتقديم البرنامج المذيعة المصرية ومقدمة برنامج إيتي بالعربي ''ناردين فرج'' عوض المقدمة والممثلة ''إيميه صياحة'' والتي قامت بتقديم برنامج ذي فويس ثلاثة مواسم.
جدير بالذكر أن الجمهور العربي تعرف على ناردين فرج من خلال تقديمها فقرة إكسترا من برنامج أراب غوت تالنت وكذا في مجموعة من المسلسلات المصرية.

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