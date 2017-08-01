العثماني يعد بتحسين جودة تمدرس 9 ملايين تلميذ مغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة ﻿

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد في هذه الأثناء بمقر رئاسة الحكومة، أن أزيد من تسعة ملايين تلميذ مغربي بمستويات الإبتدائي والإعدادي والثانوي سيلتحقون إبتداء من

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أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد في هذه الأثناء بمقر رئاسة الحكومة، أن أزيد من تسعة ملايين تلميذ مغربي بمستويات الإبتدائي والإعدادي والثانوي سيلتحقون إبتداء من اليوم الخميس بقاعات الدراسة سواء بالقطاع الخاص أو العام.



وأضاف العثماني أن الحدث الأبرز اليوم الخميس هو الدخول المدرسي، مؤكدا بأن التعليم يعتبر أولوية كبرى للحكومة، بهدف تحسين جودة تمدرس أبناء المغاربة والقضاء على الإكتظاظ بالمؤسسات التعليمية التي ستستقبل 9 ملايين تلميذ بالمستويات الثلاثة الأولى وقرابة 900 ألف طالب بالجامعات والمعاهد العليا الخاصة والعمومية.



وأثنى العثماني خلال كلمته على المجهودات المبذولة من طرف الوزارة وكتابة الدولة وكل الإداريين والمتدخلين في قطاع التعليم بأصنافه، مصرحا بوجود مجهودات جبارة، لكنها ليست كافية .