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إحتقان بوزارة السياحة بعد إقتناء سيارتين للمصلحة ب 120 مليون لوزراء القطاع

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 12:32 إحتقان بوزارة السياحة بعد إقتناء سيارتين للمصلحة ب 120 مليون لوزراء القطاع | بوليتيك
إحتقان بوزارة السياحة بعد إقتناء سيارتين للمصلحة ب 120 مليون لوزراء القطاع
لاحديث بين موظفي وزارة السياحة، منذ أيام سوى خبر إقتناء الوزارة لسيارتين بمبلغ 120 مليون سنتيم سيتم تخصيصها لوزراء القطاع الحكومي، رغم وجود سيارات فاخرة بمحيط الوزارة التي تعيش على وقع أزمة خانقة

شوف تيفي

لاحديث بين موظفي وزارة السياحة، منذ أيام سوى خبر إقتناء الوزارة لسيارتين بمبلغ 120 مليون سنتيم سيتم تخصيصها لوزراء القطاع الحكومي، رغم وجود سيارات فاخرة بمحيط الوزارة التي تعيش على وقع أزمة خانقة منذ سنوات.

وأضاف مصدر ''لشوف تيفي'' بأن الخبر يروج بقوة رغم التكثم الشديد عن الصفقة الجديدة لشراء سيارتين فاخرتين من نوع مرسيديس لمسؤولي القطاع، رغم ترك الوزير السابق لسيارات من نوع ''bmw'' آخرها مهداة من دولة اليابان كهبة للوزارة، حيث قال ذات المصدر، أن الخبر تفجر من خلال تدوينة لأحد الحسابات الفايسبوكية المجهولة، قبل عيد الأضحى الأخير.

وفي ذات السياق، أوضح مسؤول بوزارة السياحة طالب عدم ذكر إسمه، أن صفقة شراء السيارتين لايمكن أن تتم دون موافقة وزارة المالية والمصالح المختصة، مؤكدا عدم علمه بالموضوع، رغم وجود أنباء بأن شراء السيارتين قد تم منذ أسابيع.

وربطت ''شوف تيفي'' منذ ليلة أمس إتصالات متكررة بالوزير ''محمد ساجد'' للحصول على معلومات حول الموضوع، لكن كعادته ومنذ توليه المنصب الوزاري يرفض التعليق أو تقديم توضيحات حول الموضوع، رغم أن هاتفه يرن دون مجيب.

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ساجد المالية الوزارة ساجد شوف تيفي

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