عاجل..إعصار ''إرما'' يضرب جزيرتين فرنسيتين..وهذا عدد القتلى ﻿

ضرب إعصار ''إرما'' يومه الخميس جزيرتي سان بارتيليمي وسان مارتان الفرنسيتين المتواجدتين بالبحر الكاريبي بالقرب من الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 87 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 23، وذلك حسب ما كشفت عنه

''شوف تيفي''

ضرب إعصار ''إرما'' يومه الخميس جزيرتي سان بارتيليمي وسان مارتان الفرنسيتين المتواجدتين بالبحر الكاريبي بالقرب من الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 87 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 23، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية قبل قليل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب، قال إن حصيلة القتلى بجزر سان مارتن وسان بارتيملي الفرنسية ''مرشحة للارتفاع بسبب عدم انتهاء فرق البحث من عملياتها حتى الآن''.

وأضافت ذات المصادر أن وزيرة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية انيك جيرادان أعلنت سابقا في حصيلة أولية مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين حالتهما خطيرة، جراء إعصار ''إرما''.