عاجل..جريمة قتل بشعة: شخص ذبح شابا مغربيا بقطعة زجاجية+صورة وتفاصيل جد بشعة ﻿

كشف موقع '' torinoggi.it'' الإيطالي قبل قليل من يومه الخميس، أن مدينة طورينو، اهتزت اليوم على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها مغربي أقدم على ذبح شاب مغربي آخر خلال جلسة خمرية.

''شوف تيفي''

كشف موقع '' torinoggi.it'' الإيطالي قبل قليل من يومه الخميس، أن مدينة طورينو، اهتزت اليوم على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها مغربي أقدم على ذبح شاب مغربي آخر خلال جلسة خمرية.

وأوضح الموقع ذاته أن الكحول لعبت بالمغربيين خلال جلسة خمرية، لتتطور الأمور إلى تبادل الضرب بينهما، ليقوم المغربي البالغ من العمر 40 سنة، بذبح المغربي الآخر البالغ من العمر 34 سنة، بواسطة قطعة زجاجية، تاركا إياه جثة هامدة غارقا في دمائه.

وأكد ذات الموقع أن الشرطة الإيطالية بطورينو، حلت بمكان الجريمة، حيث تم إيقاف المتورط، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى ''ماريا فيتوريا''.