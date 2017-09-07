مثير وبالصور..هذا هو زعيم الخلية الإرهابية قاطعة الرؤوس التي تم تفكيكها بالناظور ﻿

بعد 24 ساعة من إعلان وزارة الداخلية المغربية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق مع السلطات الإسبانية من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 5 عناصر من بينهم إسباني من أصول مغربية، كشف موقع صحيفة

''شوف تيفي''

بعد 24 ساعة من إعلان وزارة الداخلية المغربية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق مع السلطات الإسبانية من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 5 عناصر من بينهم إسباني من أصول مغربية، كشف موقع صحيفة ''إلبايس'' الاسبانية، عن هوية زعيم خلية الناظور ''قاطعي الرؤوس''، والذي تم اعتقاله أمس الأربعاء، بمدينة مليلية المحتلة.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن الأمر يتعلق بالأسباني من أصول مغربية المدعو حفيظ محمد، البالغ من العمر 39 سنة، يعمل كمربي بمركز لإيواء القاصرين بمدينة مليلية المحتلة.

ونشرت الصحيفة مجموعة من الصور لزعيم خلية الناظور الإرهابية،، والتي ظهر خلالها بشكل عادي رفقة منتمين للحزب الشعبي الاسباني بمدينة مليلية المحتلة، بينما ظهر في صورة ثانية وقد تغير شكله بعد إعفائه للحية .