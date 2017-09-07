خطير وبالفيديو : إلقاء القبض على ثلاثة شبان يسرقون أعمدة خاصة بمشروع إصلاح شوارع المدينة الجديدة حمرية ﻿

نشرت الصفحة الرسمية للمدون علي زيان مقاطع فيديو وصورا لحالة سرقة أعمدة الراجلين الخاصة بمشروع إصلاح شوارع المدينة الجديدة حمرية من طرف 3 شبان كانوا يحملونها على أكتافهم وسط الشارع العام دون مبالاة

''شوف تيفي''



نشرت الصفحة الرسمية للمدون علي زيان مقاطع فيديو وصورا لحالة سرقة أعمدة الراجلين الخاصة بمشروع إصلاح شوارع المدينة الجديدة حمرية من طرف 3 شبان كانوا يحملونها على أكتافهم وسط الشارع العام دون مبالاة للمارة حيث استوقفتهم دورية للشرطة على الساعة 22:30 من ليلة أمس الأربعاء صباح الخميس وألقت القبض على احد السارقين فيما فر اثنان الى وجهة غير معلومة حيث قامت الشرطة بعدها بحجز تلك الأعمدة .

واستنكر أحد المدونين مثل هذه الممارسات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك قائلا : ''دابا هذ الاوباش كيصلاح معهم شي إصلاح ولا تيعرفوا شي مدينة ولا شي مرافق وهذو هما لي فايت كتبت عليهم عدة مرات كيهدموا ويسرقوا وماعندهم غرض لا بالاصلاحات ولابترميم كيسرقوا الحديد ويهرسوا المصابيح ويسرقوا الخشب ديال الكراسي العمومية''.

واسترسل قائلا : ''يجب الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء المجرمين حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه ايداء الاملاك العامة والخاصة بهذه المدينة التي نتقاتل من اجل ان تعيد شيء من بريقها والشكر الجزيل على تعاون احد المكناسيين الأحرار على توثيق الواقعة وهو من الجالية المغربية والشكو موصول لجهاز الأمن بمدينة مكناس على يقضته وتفانيه ونحن معكم كمجتمع مدني لمحاربة الاجرام كيفما كان نوعه..''