بالفيديو..سعودي يعتدي على حاج قطري بطريقة بشعة..وهذه هي الحقيقة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق للحظة اختطاف حاج قطري، من طرف سعوديين بالصحراء قبل الاعتداء عليه.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق للحظة اختطاف حاج قطري، من طرف سعوديين بالصحراء قبل الاعتداء عليه.

وفور انتشار هذا الفيديو، خرج موقع ''سبق'' السعودي عن صمته، وأوضح أن الأمر مجرد مسرحية نفذتها سلطات الدوحة، أجبرت من خلالها حاجاً قطرياً على تمثيل دور هزيل، يهدف للإساءة للسعوديين، وذلك بعد فترة بسيطة من إشادته بالاستقلال والخدمات السعودية للحجاج.



وأوضح الموقع السعودي أن فضيحة النظام القطري الجديدة انكشفت فصولها سريعاً، حيث أكد أقارب القطري حمد المري اختطافه من قبل سلطات الدوحة فور عودته من السعودية بعد أداء الحج، مشيرا إلى أن إعلان أقارب الحاج اختطافه، لم يكن الدليل الوحيد على هزلية المسرحية، حيث أبرزت لهجة المعتدين أنهم غير سعوديين بعد إطلاقهم بعض الجمل وترديدها ومنها كلمة ''شنو''.

وأكد ذات الموقع أن المسرحية الهزيلة نفذتها أذرع عزمي بشارة الذي يدير الإعلام القطري، تمثلت في تكبيل الحاج القطري حمد المري ومحاولة صفعه، بدعوى إساءته للسعودية، ممثلين أن المعتدين سعوديون، قبل أن تنكشف تفاصيل المسرحية سريعاً، ويتضح أن منفذيها قطريون يتبعون لسلطات الدوحة.