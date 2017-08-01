هام لأولياء الأمور..انطلاق العمل بالخدمة الالكترونية "إنصات" لتلقي الشكايات وتسجيل الملاحظات حول الموسم الدراسي الحالي ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الخدمة الإلكترونية ''إنصات'' ستنطلق اليوم الخميس، لتلقي الشكايات وتسجيل الملاحظات حول الموسم الدراسي الحالي.

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الخدمة الإلكترونية "إنصات" ستنطلق اليوم الخميس، لتلقي الشكايات وتسجيل الملاحظات حول الموسم الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها وضعت هذه الخدمة رهن إشارة عموم المواطنات والمواطنين لتلقي الشكايات وتسجيل الملاحظات بخصوص ما يمكن أن يعرقل انطلاق الدراسة في وقتها المحدد في المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2017-2018.

وأكدت أنه يمكن ربط الاتصال بهذه الخدمة مباشرة من خلال الرقم الأخضر 0800001122 من الاثنين إلى الجمعة حسب أوقات العمل الرسمية، أو تسجيل الشكايات والملاحظات عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma .

كما يمكن للمواطنات والمواطنين، يضيف المصدر، تتبع مآل شكايتهم باستعمال الرمز الذي سيحصلون عليه عبر الهاتف أو مباشرة بعد الانتهاء من تعبئة المعلومات المطلوبة وتأكيد مضمون الشكاية بالنسبة للشكايات المسجلة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.