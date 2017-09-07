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اعتقالات بالجملة في الجزائر بسبب القميص 102 .. وها علاش ..

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 11:25 اعتقالات بالجملة في الجزائر بسبب القميص 102 .. وها علاش .. | دولي
اعتقالات بالجملة في الجزائر بسبب القميص 102 .. وها علاش ..
في ظل الصمت السياسي الذي تعرفه الجزائر خلال الشهور الأخيرة طغت إشاعة الانقلاب العسكري خلال أول أيام الدخول الاجتماعي والمدرسي، بعدما شاهد المواطنون الانتشار الأمني المكثف لرجال الشرطة والدرك على

''شوف تيفي''

في ظل الصمت السياسي الذي تعرفه الجزائر خلال الشهور الأخيرة طغت إشاعة الانقلاب العسكري خلال أول أيام الدخول الاجتماعي والمدرسي، بعدما شاهد المواطنون الانتشار الأمني المكثف لرجال الشرطة والدرك على مستوى أغلب المؤسسات والمحاور، والطرقات والشوارع مستغربين من السبب الحقيقي وراء كل هذه التحركات الغير مسبوقة.

وفي هذا الصدد كتب ناشطون فايسبوكيون تدوينات ساخرة عن المقاهي المغلقة في أكبر ساحات الجزائر العاصمة والبريد المركزي، مشيرين إلى أن الأمن يطوّق العاصمة، والسبب ليس عملية انقلابية، مثلما جاء في بعض صفحات المعارضين من خارج الجزائر، بل لخروج المطالبين بتفعيل المادة 102 من الدستور إلى الشارع ، حيث أن المقاهي مغلقة من ساحة أودان إلى البريد المركزي بالعاصمة و الأمن يطوق المنطقة .

وجدير بالذكر أن المادة 102 من الدستور الجزائري بعد تعديله تشير أنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور، حسب ماجاء في الدستور الجزائري ..

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي الجزائر المادة102 الانقلاب

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