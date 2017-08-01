فتح الله غولن يدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري في أزمة مسلمي ميانمار مطالبًا مسلمي العالم بمد يد العون لهم عبر هيئات الإغاثة. ﻿

نشر فتح الله غولن رسالة على موقع التحالف من أجل القيم المشتركة بشأن الظلم الذي يتعرض له مسلمو أراكان في ميانمار، حيث ذكر ''غولن'' في رسالته أن المعاملة التي يتعرض لها مسلمو أراكان المهجرون من أوطانهم

''شوف تيفي''

نشر فتح الله غولن رسالة على موقع التحالف من أجل القيم المشتركة بشأن الظلم الذي يتعرض له مسلمو أراكان في ميانمار، حيث ذكر ''غولن'' في رسالته أن المعاملة التي يتعرض لها مسلمو أراكان المهجرون من أوطانهم في هذه الأيام التي توافق عيد الأضحى المبارك تدمي القلوب، مشيرًا إلى اضطرار الآلاف من مسلمي أراكان لمغادرة منازلهم بسبب الحملات الأمنية التي تنفذها قوات أمن ميانمار هناك واللجوء إلى بنغلاديش.

وأضاف غولن أن منظمات حقوق الإنسان الدولية نشرت تقاريرا بشأن هدم منازل الآلاف من المسلمين وتعرُّض المئات من المسلمين للتعذيب والاغتصاب، داعيا المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري لإنهاء معاناة مسلمي ميانمار.

وأوضح غولن أنه من حق مسلمي أراكان الانتفاع من كل حقوق المواطنة، ومن بينها حرية العقيدة والاعتراف بهم كمواطنين، مطالبًا مسلمي العالم بالدعاء لإخوانهم في ميانمار ومد يد العون لهم عبر هيئات الإغاثة.

وتقدم غولن في رسالته بخالص التعازي لأقارب الشهداء من مسلمي أراكان وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان، ويعيدهم إلى أحبائهم وأوطانهم التي غادروها.