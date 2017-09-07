وأخيرا...شرطة أكادير تفك لغز فيديو ''جريمة حي القدس'' وتعتقل المتورطين ﻿

كشف مصدر مطلع، أن التحقيقات التي تقودها عناصر الشرطة القضائية بأكادير حول واقعة فيديو حي القدس، أفضت إلى إيقاف مشتبهين بهما ظهرا على الشريط المصور الذي هز الرأي العام المحلي والوطني، رغم أنه لم

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كشف مصدر مطلع، أن التحقيقات التي تقودها عناصر الشرطة القضائية بأكادير حول واقعة فيديو حي القدس، أفضت إلى إيقاف مشتبهين بهما ظهرا على الشريط المصور الذي هز الرأي العام المحلي والوطني، رغم أنه لم يخلف أي ضحايا أو إصابات خطيرة.



ووفق ذات المصدر، فالموقوفين على ذمة التحقيقات ظهر أحدهما وهو يقوم بتفتيش المصاب الملقى على الأرض، وكذا الشخص الذي كان يمسك بأحد الأسلحة البيضاء، فيما لازال البحث جاريا عن أطراف أخرى متورطة في الواقعة التي خلفت نقاشا واسعا.



وفي ذات السياق، ذكر مصدر طبي أن الموقوف الأول الذي ظهر بالقميص ''الأحمر'' في شريط الفيديو قد تلقى العلاجات الضرورية، فيما الشخص الثاني لم يصب بأي طعن أو ''ذبح'' بحنجرته كما ذكر بالفيديو وإنما على مستوى اليد والرجل، وأن حالته مستقرة وقد يغادر هو الاخر ''بلوك 6'' الخاص بالعظام بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني في الساعات القادمة.



هذا، وينتظر أن يتم تقديم المشتبه بهما أمام أنظار النيابة العامة من ''اجل السكر العلني البين والضرب والجرح باستعمال السلاح الابيض''، حيث ينتظر أن يغادر المشتبه به الأول الذي ظهر مستلق على الأرض في الفيديو المستشفى في اتجاه مقر الامن وسط حراسة أمنية على اعتبار انه موضوع تحت اجراءات الحراسة النظرية،