 وأخيرا...شرطة أكادير تفك لغز فيديو ''جريمة حي القدس'' وتعتقل المتورطين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصور..هذا هو زعيم الخلية الإرهابية قاطعة الرؤوس التي تم تفكيكها بالناظور | مجتمع

مثير وبالصور..هذا هو زعيم الخلية الإرهابية قاطعة الرؤوس التي تم تفكيكها بالناظور

خطير وبالفيديو : إلقاء القبض على ثلاثة شبان يسرقون أعمدة خاصة بمشروع إصلاح شوارع المدينة الجديدة حمرية | مجتمع

خطير وبالفيديو : إلقاء القبض على ثلاثة شبان يسرقون أعمدة خاصة بمشروع إصلاح شوارع المدينة الجديدة

بالفيديو..سعودي يعتدي على حاج قطري بطريقة بشعة..وهذه هي الحقيقة | دولي

بالفيديو..سعودي يعتدي على حاج قطري بطريقة بشعة..وهذه هي الحقيقة

هام لأولياء الأمور..انطلاق العمل بالخدمة الالكترونية إنصات لتلقي الشكايات وتسجيل الملاحظات حول الموسم الدراسي الحالي | مجتمع

هام لأولياء الأمور..انطلاق العمل بالخدمة الالكترونية "إنصات" لتلقي الشكايات وتسجيل الملاحظات حول

اعتقالات بالجملة في الجزائر بسبب القميص 102 .. وها علاش .. | دولي

اعتقالات بالجملة في الجزائر بسبب القميص 102 .. وها علاش ..

فتح الله غولن يدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري في أزمة مسلمي ميانمار مطالبًا مسلمي العالم بمد يد العون لهم عبر هيئات الإغاثة. | دولي

فتح الله غولن يدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري في أزمة مسلمي ميانمار مطالبًا مسلمي العالم بمد يد

بالفيديو عبد الباري عطوان يفند مزاعم إسرائيل حول رصدها لزيارة آمين عام حزب الله لسوريا | بووز

بالفيديو عبد الباري عطوان يفند مزاعم إسرائيل حول رصدها لزيارة آمين عام حزب الله لسوريا

وأخيرا...شرطة أكادير تفك لغز فيديو جريمة حي القدس وتعتقل المتورطين | بوليتيك

وأخيرا...شرطة أكادير تفك لغز فيديو ''جريمة حي القدس'' وتعتقل المتورطين

الصورة الأولى للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك | دولي

الصورة الأولى للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك

''رعاة'' سياسة الريع

وأخيرا...شرطة أكادير تفك لغز فيديو ''جريمة حي القدس'' وتعتقل المتورطين

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 11:00 وأخيرا...شرطة أكادير تفك لغز فيديو جريمة حي القدس وتعتقل المتورطين | بوليتيك
وأخيرا...شرطة أكادير تفك لغز فيديو ''جريمة حي القدس'' وتعتقل المتورطين
كشف مصدر مطلع، أن التحقيقات التي تقودها عناصر الشرطة القضائية بأكادير حول واقعة فيديو حي القدس، أفضت إلى إيقاف مشتبهين بهما ظهرا على الشريط المصور الذي هز الرأي العام المحلي والوطني، رغم أنه لم

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن التحقيقات التي تقودها عناصر الشرطة القضائية بأكادير حول واقعة فيديو حي القدس، أفضت إلى إيقاف مشتبهين بهما ظهرا على الشريط المصور الذي هز الرأي العام المحلي والوطني، رغم أنه لم يخلف أي ضحايا أو إصابات خطيرة.

ووفق ذات المصدر، فالموقوفين على ذمة التحقيقات ظهر أحدهما وهو يقوم بتفتيش المصاب الملقى على الأرض، وكذا الشخص الذي كان يمسك بأحد الأسلحة البيضاء، فيما لازال البحث جاريا عن أطراف أخرى متورطة في الواقعة التي خلفت نقاشا واسعا.

وفي ذات السياق، ذكر مصدر طبي أن الموقوف الأول الذي ظهر بالقميص ''الأحمر'' في شريط الفيديو قد تلقى العلاجات الضرورية، فيما الشخص الثاني لم يصب بأي طعن أو ''ذبح'' بحنجرته كما ذكر بالفيديو وإنما على مستوى اليد والرجل، وأن حالته مستقرة وقد يغادر هو الاخر ''بلوك 6'' الخاص بالعظام بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني في الساعات القادمة.

هذا، وينتظر أن يتم تقديم المشتبه بهما أمام أنظار النيابة العامة من ''اجل السكر العلني البين والضرب والجرح باستعمال السلاح الابيض''، حيث ينتظر أن يغادر المشتبه به الأول الذي ظهر مستلق على الأرض في الفيديو المستشفى في اتجاه مقر الامن وسط حراسة أمنية على اعتبار انه موضوع تحت اجراءات الحراسة النظرية،

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اكادير الامن الشرطة المستشفى شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد نبيل بن عبد الله...وزراء البيجيدي في حكومة العثماني يقاطعون زعيمهم بن كيران | بوليتيك

بعد نبيل بن عبد الله...وزراء ''البيجيدي'' في حكومة العثماني يقاطعون زعيمهم بن كيران

خلافا للمتداول...إلياس العماري لم يقدم إستقالته مكتوبة ومصادق عليها | بوليتيك

خلافا للمتداول...''إلياس العماري'' لم يقدم إستقالته مكتوبة ومصادق عليها

رسميا..المحكمة الدستورية تسقط صاحب فضيحة 17 المليار من البرلمان | بوليتيك

رسميا..المحكمة الدستورية تسقط ''صاحب فضيحة 17 المليار'' من البرلمان

بعد أكادير..البام يخسر مقعده البرلماني الوحيد بإنزكان أيت ملول | بوليتيك

بعد أكادير..البام يخسر مقعده البرلماني الوحيد بإنزكان أيت ملول

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...لمخنتر ولد حديدان يقول كل شيء عن خبر زواجه | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو...لمخنتر ولد حديدان يقول كل شيء عن خبر زواجه

أحوال الطقس : 07 شتنبر2017 | الطقس

أحوال الطقس : 07 شتنبر2017

بالفيديو...شوفو الجمهور المراكشي كيفاش كان ناشط مع المنتخب قبل صدمة التعادل المر | بــووز

بالفيديو...شوفو الجمهور المراكشي كيفاش كان ناشط مع المنتخب قبل صدمة التعادل المر

حالة جد مؤثرة للمساعدة..شاب مغربي مشا البحر رجع مشلل والسبيطار ديال الدولة مبغاوش يعالجوه حيث معندوش الفلوس..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

حالة جد مؤثرة للمساعدة..شاب مغربي مشا البحر رجع مشلل والسبيطار ديال الدولة مبغاوش يعالجوه حيث معندوش الفلوس..لأصحاب القلوب الرحيمة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصور..هذا هو زعيم الخلية الإرهابية قاطعة الرؤوس التي تم تفكيكها بالناظور | مجتمع
منذ 12 دقيقة

مثير وبالصور..هذا هو زعيم الخلية الإرهابية قاطعة الرؤوس التي تم تفكيكها بالناظور

خطير وبالفيديو : إلقاء القبض على ثلاثة شبان يسرقون أعمدة خاصة بمشروع إصلاح شوارع المدينة الجديدة حمرية | مجتمع

خطير وبالفيديو : إلقاء القبض على ثلاثة شبان يسرقون أعمدة خاصة بمشروع إصلاح شوارع المدينة الجديدة

بالفيديو..سعودي يعتدي على حاج قطري بطريقة بشعة..وهذه هي الحقيقة | دولي

بالفيديو..سعودي يعتدي على حاج قطري بطريقة بشعة..وهذه هي الحقيقة

هام لأولياء الأمور..انطلاق العمل بالخدمة الالكترونية إنصات لتلقي الشكايات وتسجيل الملاحظات حول الموسم الدراسي الحالي | مجتمع

هام لأولياء الأمور..انطلاق العمل بالخدمة الالكترونية "إنصات" لتلقي الشكايات وتسجيل الملاحظات حول

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.