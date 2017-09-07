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بالصور..نجاة الرجوي رفقة إبنها في أول يوم للدخول المدرسي أو هاشنو قالت ليه

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 10:48 بالصور..نجاة الرجوي رفقة إبنها في أول يوم للدخول المدرسي أو هاشنو قالت ليه | ثقافة و فنون
بالصور..نجاة الرجوي رفقة إبنها في أول يوم للدخول المدرسي أو هاشنو قالت ليه
نشرت الفنانة المغربية نجاة الرجوي صباح هذا اليوم الخميس على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة لها رفقة نجلها الوحيد غالي وهي متوجهة به إلى مدرسته في أول يوم له للدخول المدرسي.

شوف تيفي:ماريا جعدود

نشرت الفنانة المغربية نجاة الرجوي صباح هذا اليوم الخميس على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة لها رفقة نجلها الوحيد غالي وهي متوجهة به إلى مدرسته في أول يوم له للدخول المدرسي.

وأرفقت الرجوي الصور بتدوينة عبرت فيها عن فرحتها وفخرها بإبنها الوحيد كما تمنت له التوفيق في دراسته.

وفور إنتشار الصورة تقاطرت تعاليق المعجبين حيث كتبوا ''الله يحفظو ليك لالة نجاة''و ''ما شاء الله أختي غالي كبر أولا راجل'' وحصدت الصورة ألاف اللايكات.
جدير بالذكر أن الفنانة المغربية نجاة الرجوي تحضر لأغنية مغربية جديدة ستكون فيها عدة مفاجآت لجمهورها.

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‫شوف تيفي

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شوف تيفينجاة الرجويالخميسالدخول المدرسيأغنية جديدةغالي.

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