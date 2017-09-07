 صادم ولا يصدق..فيتامينات بيريمي هي سبب فساد لحوم أضاحي العيد+صورة ﻿
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صادم ولا يصدق..فيتامينات بيريمي هي سبب فساد لحوم أضاحي العيد+صورة

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 10:27 صادم ولا يصدق..فيتامينات بيريمي هي سبب فساد لحوم أضاحي العيد+صورة | مجتمع
صادم ولا يصدق..فيتامينات بيريمي هي سبب فساد لحوم أضاحي العيد+صورة
بعد أيام من فضيحة فساد لحوم أضاحي العيد، كشف العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أن السبب الرئيسي لفساد اللحوم يعود إلى قيام ''الكساب'' بمنح رؤوس الماشية ''فيتامينات'' منتهية الصلاحية يتم

''شوف تيفي''

بعد أيام من فضيحة فساد لحوم أضاحي العيد، كشف العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أن السبب الرئيسي لفساد اللحوم يعود إلى قيام ''الكساب'' بمنح رؤوس الماشية ''فيتامينات'' منتهية الصلاحية يتم اقتناؤهما من بعض الصيدليات.

وحسب هؤلاء النشطاء فإن بعض الأسواق الخاصة ببيع المواشي، تعرف تواجدا كبيرا لبائعي الأدوية المنتهية الصلاحية والذين يتعاملون مع بائعي رؤوس الأغنام من خلال بيعهم لأدوية ''بيرمي'' وأدوية أخرى مثل ''دردك''.

وأضاف النشطاء أن هذه الأدوية ''البيريمي''، تمكن الكسابة من تسمين أضاحي العيد في وقت قياسي دون الحاجة لتعليفها وهو بالتالي ما ينعكس على جودة لحومها مباشرة بعد ذبحها.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فيتامينات رؤوس الماشية منتهية الصلاحية

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