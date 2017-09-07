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تنظيف وتزيين حي الاحباس يعقوب المنصور الرباط

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 01:22 تنظيف وتزيين حي الاحباس يعقوب المنصور الرباط | مجتمع
تنظيف وتزيين حي الاحباس يعقوب المنصور الرباط
انخرط سكان منطقة حي الأحباس بالرباط، في مبادرة تنضاف إلى مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تزيين وتجميل عاصمة الرباط، في رسالة تحمل مدى وعي ورقي سكانها.

''شوف تيفي''

انخرط سكان منطقة حي الأحباس بالرباط، في مبادرة تنضاف إلى مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تزيين وتجميل عاصمة الرباط، في رسالة تحمل مدى وعي ورقي سكانها.

وقد تخللت هذه المبادرة حملة لتنظيف أزقة الحي، وتزيينها بالأغراس، والورود، وإعادة صباغة الجدران، و القيام بحملة تحسيسية وتوعوية لإبراز مدى أهمية الحفاظ على نظافة أزقة حيهم ورونقه.

فيما دفعت غيرة شباب حي الأحباس إلى توفير التمويل اللازم لعمليات التنظيف والتزيين عبر مساهمات من الساكنة ورهانهم في ذلك على تحويل حيهم إلى أحد أجمل أحياء الرباط.

وقد تناقل العشرات من الساكنة الصور التي توثق لتزيين أحيائهم، بهدف دفع أحياء أخرى للاقتداء بها وتزيين أحيائهم بعدما أصبحت المصالح البلدية، لا تقوم بواجبها في نظافة الأحياء.

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