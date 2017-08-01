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بعد نبيل بن عبد الله...وزراء ''البيجيدي'' في حكومة العثماني يقاطعون زعيمهم بن كيران

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 00:57 بعد نبيل بن عبد الله...وزراء البيجيدي في حكومة العثماني يقاطعون زعيمهم بن كيران | بوليتيك
بعد نبيل بن عبد الله...وزراء ''البيجيدي'' في حكومة العثماني يقاطعون زعيمهم بن كيران
كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية أن وزراء الحزب في حكومة سعد الدين العثماني يواصلون قطيعتهم للأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، خلافا للفترة السابقة التي كان فيها رئيسا للحكومة أو خلال مراحل

''شوف تيفي''

كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية أن وزراء الحزب في حكومة سعد الدين العثماني يواصلون قطيعتهم للأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، خلافا للفترة السابقة التي كان فيها رئيسا للحكومة أو خلال مراحل تشكيلها.

وأوضح ذات المصدر، أن أعضاء الحزب وقيادات شبيبته ومسؤوليه الإقليميين والجهويين هم الذين يترددون على منزل عبد الإله بن كيران بين الفينة والأخرى، في حين إختفت الزيارات المتكررة للوزراء لبيت زعيمهم الذي أضحى تواجده على الساحة السياسية مسألة وقت لاغير.

وأضاف ذات المصدر، أن المواقف الأخيرة لزعيم الحزب الإسلامي، وإلحاح شبيبته على إعادة إنتخابه كأمين عام لولاية ثالثة، زادت من غضب تيار الإستوزار عليه مدعومين من قادة حركة التوحيد والإصلاح الذين بعثوا أكثر من إشارة بضرورة إنتخاب سعد الدين العثماني لولاية ثانية كذلك على رأس الحزب باعتباره رئيسا للحكومة، وممثلا للحزب فيها.

وأضاف ذات المصدر، أن مقاطعة بن كيران لم تقتصر فقط على نبيل بن عبد الله الذي كان يزوره لأزيد من ثلاث مرات في الأسبوع، بل حتى أعضاء الأمانة العامة الذين كانوا محايدين عن الصراع الدائر منذ تشكيل العثماني لحكومته، وهو ما يظهر جليا من خلال تأخر الإجتماع الأسبوعي للأمانة العامة للحزب التي كان بن كيران شديد الحرص على إنعقادها في وقت سابق.

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الزعيم الحزب البيجديبن كيران شوف تيفي

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