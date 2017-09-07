بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو عن الملك محمد السادس بعد العملية الجراحية التي أجراها بفرنسا ﻿

بعد سعد لمجرد، خرج قبل لحظات الفنان القدير البشير عبدو المتواجد حاليا بفرنسا بتدوينة عن الملك محمد السادس الذي أجرى عملية جراحية على مستوى العين أمس الأربعاء بفرنسا.

''شوف تيفي''

بعد سعد لمجرد، خرج قبل لحظات الفنان القدير البشير عبدو المتواجد حاليا بفرنسا بتدوينة عن الملك محمد السادس الذي أجرى عملية جراحية على مستوى العين أمس الأربعاء بفرنسا.

وقال البشير في تدوينته على صفحته الرسمية بالفايسبوك"الحمد لله على سلامتكم ملكنا الغالي سيدي محمد السادس حفظكم الله من كل مكروه ومتعكم بالصحة والعافية وطول العمر ونصركم على من عاداكم وحفظكم في ولي عهدكم الأمير المحبوب مولاي الحسن وشد أزركم بشقيقكم الأمير الجليل مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة انه سميع مجيب ..... نزهة الركراكي ، البشيرعبده وسعد لمجرد".

ويتواجد البشير و زوجته الفنانة نزهة الركراكي بفرنسا، رفقة ابنهم النجم سعد لمجرد الذي تنتظره جلسات أمام القضاء الفرنسي خلال الأيام المقبلة.