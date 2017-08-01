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شاب في عمر الزهور ينهي حياته شنقا بالفقيه بن صالح

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 23:19 شاب في عمر الزهور ينهي حياته شنقا بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق
شاب في عمر الزهور ينهي حياته شنقا بالفقيه بن صالح
اهتز دوار ولد زيدوح بالفقيه بن صالح،يومه الأربعاء، على وقع خبر مؤلم، ويتعلق الأمر بالعثور على جثة شخص في عقده الثاني معلقة على جذع شجرة.

''شوف تيفي''

اهتز دوار ولد زيدوح بالفقيه بن صالح،يومه الأربعاء، على وقع خبر مؤلم، ويتعلق الأمر بالعثور على جثة شخص في عقده الثاني معلقة على جذع شجرة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فان الهالك قام بشنق نفسه بواسطة حبل مما أدى إلى وفاته على الفور، مشيرا إلى أن سبب إقدام الهالك على إنهاء حياته، يعود إلى معاناته من مشاكل أسرية.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، وفور علمها بالواقعة، حلت بمكان انتحار الشاب، وعاينت جثته التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بني ملال، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الانتحار.

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