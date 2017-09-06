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سار للشباب الراغبين في العمل..أكثر من ألفي منصب شغل في ''تي جي في''

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 23:15 سار للشباب الراغبين في العمل..أكثر من ألفي منصب شغل في تي جي في | مجتمع
سار للشباب الراغبين في العمل..أكثر من ألفي منصب شغل في ''تي جي في''
كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، يومه الأربعاء، عن حاجته لأكثر من ألفي منصب شغل للعمل بالقطار الفائق السرعة ''تي جي في''، وبالتحديد 1500 منصب شغل مباشر و800 منصب غير مباشر.

''شوف تيفي''

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، يومه الأربعاء، عن حاجته لأكثر من ألفي منصب شغل للعمل بالقطار الفائق السرعة ''تي جي في''، وبالتحديد 1500 منصب شغل مباشر و800 منصب غير مباشر.

وكتب المكتب بحسابه على الفايسبوك: '' من غير امتيازات الوقت لي غادي يمنحوا لينا القطار الفائق السرعة TGV بين الدار البيضاء و طنجة و ذلك بقطع المسافة في ساعتين و 10 دقائق ، هذا المشروع غادي يخلق للشباب المغاربة العديد من فرص الشغل : 00- 15منصب شغل مباشر و 800 منصب غير مباشر أثناء الاستغلال هل أنتم مستعدون للانضمام إلى فريقنا''.

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