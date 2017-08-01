 خلافا للمتداول...''إلياس العماري'' لم يقدم إستقالته مكتوبة ومصادق عليها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديوهات جد خطيرة..صحاب شرع اليد شدو شفارة بغاو يشفرو عجل رجعوهم كلهم دميات | مجتمع

فيديوهات جد خطيرة..صحاب شرع اليد شدو شفارة بغاو يشفرو عجل رجعوهم كلهم دميات

خطير وبالصورة.. أعضاء بلدية العطاوية سدوا فمهم بالسكوتش وسط البلدية وها علاش | مجتمع

خطير وبالصورة.. أعضاء بلدية العطاوية سدوا فمهم بالسكوتش وسط البلدية وها علاش

مثير.. شوف أكبر عجل دخل سوق حد اولاد فرج دكالة | بووز

مثير.. شوف أكبر عجل دخل سوق حد اولاد فرج دكالة

أخيرا ها التحاليل المخبرية ديال اللحوم المتعفنة + إجراءات من أجل عدم تكرار المأساة في السنة المقبلة | بووز

أخيرا ها التحاليل المخبرية ديال اللحوم المتعفنة + إجراءات من أجل عدم تكرار المأساة في السنة

مثير.. فنان مغربي مشهور شفرو ليه التلفون وسط الدار البيضاء وها شكون | مجتمع

مثير.. فنان مغربي مشهور شفرو ليه التلفون وسط الدار البيضاء وها شكون

شاب في عمر الزهور ينهي حياته شنقا بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق

شاب في عمر الزهور ينهي حياته شنقا بالفقيه بن صالح

سار للشباب الراغبين في العمل..أكثر من ألفي منصب شغل في تي جي في | مجتمع

سار للشباب الراغبين في العمل..أكثر من ألفي منصب شغل في ''تي جي في''

فضيحة تهز المغاربة..بنات تعراو ولاحو تصاورهم في الفايسبوك+صور وتفاصيل صادمة | مجتمع

فضيحة تهز المغاربة..بنات تعراو ولاحو تصاورهم في الفايسبوك+صور وتفاصيل صادمة

خلافا للمتداول...إلياس العماري لم يقدم إستقالته مكتوبة ومصادق عليها | بوليتيك

خلافا للمتداول...''إلياس العماري'' لم يقدم إستقالته مكتوبة ومصادق عليها

''رعاة'' سياسة الريع

خلافا للمتداول...''إلياس العماري'' لم يقدم إستقالته مكتوبة ومصادق عليها

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 23:03 خلافا للمتداول...إلياس العماري لم يقدم إستقالته مكتوبة ومصادق عليها | بوليتيك
خلافا للمتداول...''إلياس العماري'' لم يقدم إستقالته مكتوبة ومصادق عليها
نفت مصادر مطلعة، من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تقديم إلياس العماري الأمين العام للحزب إستقالته مكتوبة ومصادق عليها للمكتب السياسي للحزب.

شوف تيفي

نفت مصادر مطلعة، من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تقديم إلياس العماري الأمين العام للحزب إستقالته مكتوبة ومصادق عليها للمكتب السياسي للحزب.

وأضاف ذات المصدر، أن المجلس الوطني المقبل للحزب لن يناقش إستقالة ''إلياس العماري'' من الأمانة العامة لحزب الجرار، لأن سكرتارية برلمان الحزب لم تتوصل بها مكتوبة ومصادق عليها إلى غاية هذه اللحظات كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للحزب.

وفي ذات السياق، صرح ''محمد أشرورو'' عضو المكتب السياسي ورئيس الفريق النيابي للحزب بالبرلمان، أنه شخصيا لم يطلع على وثيقة الإستقالة مكتوبة، لكن من المرجح تواجدها في ''بريد الأمانة العامة''، موضحا بأن المكتب السياسي للحزب سيتداول في إجتماعه غدا بمقر الحزب موضوع إستقالة إلياس العماري.

وقال القيادي في الحزب، أن الأكيد بأن الإستقالة ستكون مكتوبة وستعرض على المجلس الوطني، مستبعدا وجود أي شكوك حول عدم وجود الإستقالة مكتوبة، مختتما تصريحه بالقول '' أن إحترام المساطر يفرض وجود الإستقالة مكتوبة وموقعة''.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المجلس الوطني الاستقالة التصريح شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا..المحكمة الدستورية تسقط صاحب فضيحة 17 المليار من البرلمان | بوليتيك

رسميا..المحكمة الدستورية تسقط ''صاحب فضيحة 17 المليار'' من البرلمان

بعد أكادير..البام يخسر مقعده البرلماني الوحيد بإنزكان أيت ملول | بوليتيك

بعد أكادير..البام يخسر مقعده البرلماني الوحيد بإنزكان أيت ملول

الحكومة تعقد إجتماعا لإصدار مرسوم حول التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وحسم التعيين في المناصب العليا | بوليتيك

الحكومة تعقد إجتماعا لإصدار مرسوم حول التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وحسم التعيين في المناصب العليا

تفاصيل زيارة رئيس المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا للمندوبية السامية للتخطيط | بوليتيك

تفاصيل زيارة رئيس المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا للمندوبية السامية للتخطيط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة جد مؤثرة للمساعدة..شاب مغربي مشا البحر رجع مشلل والسبيطار ديال الدولة مبغاوش يعالجوه حيث معندوش الفلوس..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة
منذ 5 دقائق

حالة جد مؤثرة للمساعدة..شاب مغربي مشا البحر رجع مشلل والسبيطار ديال الدولة مبغاوش يعالجوه حيث معندوش الفلوس..لأصحاب القلوب الرحيمة

بطل مغربي في كمال الأجسام يتحدى الزمن و يحقق موهبته في الراب مع ضعف الإمكانيات+ تصريحات ( فيديو) | بــووز

بطل مغربي في كمال الأجسام يتحدى الزمن و يحقق موهبته في الراب مع ضعف الإمكانيات+ تصريحات ( فيديو)

شوف الصحافة : بالفيديو.. الجنس مقابل العلاج بمستشفى بالرباط‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة : بالفيديو.. الجنس مقابل العلاج بمستشفى بالرباط‎

خبر اليوم..هذه أبعاد تفكيك خلية إرهابية خطيرة بالناظور تدربت على قطع الرؤوس | خبر اليوم

خبر اليوم..هذه أبعاد تفكيك خلية إرهابية خطيرة بالناظور تدربت على قطع الرؤوس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديوهات جد خطيرة..صحاب شرع اليد شدو شفارة بغاو يشفرو عجل رجعوهم كلهم دميات | مجتمع
منذ 37 دقيقة

فيديوهات جد خطيرة..صحاب شرع اليد شدو شفارة بغاو يشفرو عجل رجعوهم كلهم دميات

خطير وبالصورة.. أعضاء بلدية العطاوية سدوا فمهم بالسكوتش وسط البلدية وها علاش | مجتمع

خطير وبالصورة.. أعضاء بلدية العطاوية سدوا فمهم بالسكوتش وسط البلدية وها علاش

مثير.. شوف أكبر عجل دخل سوق حد اولاد فرج دكالة | بووز

مثير.. شوف أكبر عجل دخل سوق حد اولاد فرج دكالة

أخيرا ها التحاليل المخبرية ديال اللحوم المتعفنة + إجراءات من أجل عدم تكرار المأساة في السنة المقبلة | بووز

أخيرا ها التحاليل المخبرية ديال اللحوم المتعفنة + إجراءات من أجل عدم تكرار المأساة في السنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.