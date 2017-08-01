خلافا للمتداول...''إلياس العماري'' لم يقدم إستقالته مكتوبة ومصادق عليها ﻿

نفت مصادر مطلعة، من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تقديم إلياس العماري الأمين العام للحزب إستقالته مكتوبة ومصادق عليها للمكتب السياسي للحزب.

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نفت مصادر مطلعة، من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تقديم إلياس العماري الأمين العام للحزب إستقالته مكتوبة ومصادق عليها للمكتب السياسي للحزب.



وأضاف ذات المصدر، أن المجلس الوطني المقبل للحزب لن يناقش إستقالة ''إلياس العماري'' من الأمانة العامة لحزب الجرار، لأن سكرتارية برلمان الحزب لم تتوصل بها مكتوبة ومصادق عليها إلى غاية هذه اللحظات كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للحزب.



وفي ذات السياق، صرح ''محمد أشرورو'' عضو المكتب السياسي ورئيس الفريق النيابي للحزب بالبرلمان، أنه شخصيا لم يطلع على وثيقة الإستقالة مكتوبة، لكن من المرجح تواجدها في ''بريد الأمانة العامة''، موضحا بأن المكتب السياسي للحزب سيتداول في إجتماعه غدا بمقر الحزب موضوع إستقالة إلياس العماري.



وقال القيادي في الحزب، أن الأكيد بأن الإستقالة ستكون مكتوبة وستعرض على المجلس الوطني، مستبعدا وجود أي شكوك حول عدم وجود الإستقالة مكتوبة، مختتما تصريحه بالقول '' أن إحترام المساطر يفرض وجود الإستقالة مكتوبة وموقعة''.