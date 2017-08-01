مثير..مراهق بلغ البوليس على أمه بسبب الحشيش ﻿

كشفت وسائل إعلام ألمانية، خلال الأسبوع الجاري، أن السلطات الأمنية٢، أكدت على نقل مراهق إلى الحجز الوقائي بعد خلاف مع والدته لإبلاغه الشرطة عنها لزراعتها نباتات الماريخوانا في المنزل ''الحشيش''.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام ألمانية، خلال الأسبوع الجاري، أن السلطات الأمنية٢، أكدت على نقل مراهق إلى الحجز الوقائي بعد خلاف مع والدته لإبلاغه الشرطة عنها لزراعتها نباتات الماريخوانا في المنزل ''الحشيش''.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة، ذكرت أن المراهق البالغ من العمر 15 عاما، اتصل بالسلطات للإبلاغ عن والدته بعد أن تأكد باستخدام الإنترنت أن النباتات التي تزرعها والدته هي الماريخوانا.

وأضافت ذات المصادر بأن الشرطة، عثرت على 19 نبتة ماريخوانا تصل أطوالها إلى 1.5 متر في منزلها في بلدة سان ليون روت، التي تبعد 100 كيلومتر جنوب فرانكفورت، واستجوبت ''الأم'' قبل نقل المراهق إلى الحجز لحمايته.