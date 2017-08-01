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رسميا..المحكمة الدستورية تسقط ''صاحب فضيحة 17 المليار'' من البرلمان

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 21:55 رسميا..المحكمة الدستورية تسقط صاحب فضيحة 17 المليار من البرلمان | بوليتيك
رسميا..المحكمة الدستورية تسقط ''صاحب فضيحة 17 المليار'' من البرلمان
ألغت المحكمة الدستورية في قرار لها انتخاب ''زين العابدين حواص'' الشهير ''بمول 17 مليار'' من عضوية مجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ''برشيد'' وأمرت بإجراء

شوف تيفي

ألغت المحكمة الدستورية في قرار لها انتخاب ''زين العابدين حواص'' الشهير ''بمول 17 مليار'' من عضوية مجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ''برشيد'' وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد قيام المرتب ثانيا في لائحة ''الحواص'' المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة، وأن نفس الخرق ارتكب من طرف المرتب ثالثا في نفس اللائحة، مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم.

وإستنادا للقرار، فالمادة الأولى من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه ''ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة''،وطبيعة هذا النمط من الاقتراع تستلزم كشف هوية جميع المترشحين والبيانات التي تخصهم بما يؤمن للناخبين حرية الاختيار.

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