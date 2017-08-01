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بعد أكادير..البام يخسر مقعده البرلماني الوحيد بإنزكان أيت ملول

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 21:37 بعد أكادير..البام يخسر مقعده البرلماني الوحيد بإنزكان أيت ملول | بوليتيك
بعد أكادير..البام يخسر مقعده البرلماني الوحيد بإنزكان أيت ملول
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الإنتخابية انزكان أيت ملول، الذي فاز به محمد غالم في اقتراع 7 أكتوبر 2016، الذي أعلن على إثره انتخاب كل من رمضان بوعشرة وأحمد أدراق

شوف تيفي

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الإنتخابية انزكان أيت ملول، الذي فاز به محمد غالم في اقتراع 7 أكتوبر 2016، الذي أعلن على إثره انتخاب كل من رمضان بوعشرة وأحمد أدراق ومحمد غالم أعضاء بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “إنزكان- آيت ملول”.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة في 8 دجنبر 2016، وكذا المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، بناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرار إلغاء المقعد لرئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار المحكمة أسابيع فقط على إلغاء مقعد البام الوحيد كذلك بدائرة أكادير إداوتنان الذي ستجرى بخصوصه إنتخابات جزئية يوم 5 أكتوبر المقبل.

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