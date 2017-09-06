بالصورة..سعد المجرد يتمنى الشفاء للملك محمد السادس..وها شنو قال ﻿

تمنى الفنان المغربي سعد المجرد في تدوينة له على حسابه بالانستغرام الشفاء العاجل للملك محمد السادس الذي أجرى عملية جراحية على مستوى العين اليسرى، يومه الأربعاء، بباريس.

''شوف تيفي''

تمنى الفنان المغربي سعد المجرد في تدوينة له على حسابه بالانستغرام الشفاء العاجل للملك محمد السادس الذي أجرى عملية جراحية على مستوى العين اليسرى، يومه الأربعاء، بباريس.

وكتب المجرد إلى جانب صورة الملك: ''سيدنا الله يشفيك و يعافيك ، الله يخليك لينا يا أطيب قلب فالدنيا ، كندعيو معاك يا سيدنا من كل قلوبنا بالشفاء العاجل ، يا حبيب قلب المغاربة و الناس كلهم ،، كنبغيوك يا سيدي من أعماق قلبنا ، ملكنا الحبيب ربي يشفيك ''نزهة الركراكي -بشير عبدو-سعد لمجرد .''

وتفاعل عشاق المجرد من مختلف الدول العربية وخاصة من المغرب، حيث تمنى جميع المغاربة النشطاء الشفاء العاجل للملك محمد السادس.