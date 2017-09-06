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بالصور.. مهرجان في الناظور يجمع حاتم عمور أيمن السرحاني ولالجيرينو

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 21:06 بالصور.. مهرجان في الناظور يجمع حاتم عمور أيمن السرحاني ولالجيرينو | ثقافة و فنون
بالصور.. مهرجان في الناظور يجمع حاتم عمور أيمن السرحاني ولالجيرينو
من المنتظر أن يجمع المهرجان المتوسطي للناظور في دورته السادسة يوم 15و16و17 من شهر شتنبر الجاري ألمع النجوم المغاربة كحاتم عمور وأيمن السرحاني وكذا الفنان الجزائري لالجيرينو.

شوف تيفي:ماريا جعدود

من المنتظر أن يجمع المهرجان المتوسطي للناظور في دورته السادسة يوم 15و16و17 من شهر شتنبر الجاري ألمع النجوم المغاربة كحاتم عمور وأيمن السرحاني وكذا الفنان الجزائري لالجيرينو.

وأكد مسير ومنتج المهرجان منعم الشايف في إتصال مع شوف تيفي أن المهرجان سيحضر عدة مفاجأت للمغاربة ولأبناء الريف خصوصا أن مدير المهرجان محمد هناتي أصر على حضور فنانين معروفين كحاتم عمور وأخرين لإحياء المهرجان وإدخال الفرحة على الجمهور.

جدير بالذكر أن المهرجان المتوسطي للناظور عرف السنة الفارطة حظور فنانين من مختلف الدول العربية.

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شوف تيفيمهرجان الناظورحاتم عمورأيمن السرحانيلالجيرينوحضور.

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