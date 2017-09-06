مصرع شخصين في حادثة سير مأساوية على طريق صاكا كرسيف ﻿

وقعت حادثة سير خطيرة مؤخرا، راح ضحيتها شخصان وما لا يقل عن إثنين اخرين على الطريق الرابطة بين صاكا وكرسيف المعروفة لدى السائقين بطريق الموت.

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وقعت حادثة سير خطيرة مؤخرا، راح ضحيتها شخصان وما لا يقل عن إثنين اخرين على الطريق الرابطة بين صاكا وكرسيف المعروفة لدى السائقين بطريق الموت.

وقد أفادت مصادر اعلامية ، أن الحادث وقع جراء إنقلاب سيارة من نوع (داسيا)، مما تسبب في مصرع سائق السيارة وأحد الركاب، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء نقلهما إلى المستشفى.



فيما أصيب ما لا يقل عن اثنين من ركاب السيارة بجروح متفاوتة، حيث نقلت جثتا الضحيتين صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف و تم نقل المصابين صوب المستشفى الإقليمي بجرسيف لتلقي العلاجات الضرورية .



يشار إلى أن عناصر الدرك الملكي حلت بعين المكان فور علمها بالخبر حيث فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة.