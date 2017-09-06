 مصرع شخصين في حادثة سير مأساوية على طريق صاكا كرسيف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصرع شخصين في حادثة سير مأساوية على طريق صاكا كرسيف | حوادث و حقوق

مصرع شخصين في حادثة سير مأساوية على طريق صاكا كرسيف

مثير وبالصورة.. جزائري شهير: بوتفليقة غير قادر على تمييز من حوله | دولي

مثير وبالصورة.. جزائري شهير: ''بوتفليقة غير قادر على تمييز من حوله''

بالصورة..مريم سعيد تتذكر حفلة توديع العزوبية..وها شنو قالو ليها المعجبات | ثقافة و فنون

بالصورة..مريم سعيد تتذكر حفلة توديع العزوبية..وها شنو قالو ليها المعجبات

الحكومة تعقد إجتماعا لإصدار مرسوم حول التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وحسم التعيين في المناصب العليا | بوليتيك

الحكومة تعقد إجتماعا لإصدار مرسوم حول التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وحسم التعيين في

تفاصيل زيارة رئيس المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا للمندوبية السامية للتخطيط | بوليتيك

تفاصيل زيارة رئيس المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا للمندوبية السامية للتخطيط

عاجل وحصري..شوفو شنو وقع مع زينب ضحية محاولة الاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء+تفاصيل محزنة ومؤلمة | مجتمع

عاجل وحصري..شوفو شنو وقع مع ''زينب'' ضحية محاولة الاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء+تفاصيل محزنة ومؤلمة

جمعية مربي الماعز والأغنام : المتطفلون والربح السريع سبب تعفن لحوم الأضاحي | بوليتيك

جمعية مربي الماعز والأغنام : المتطفلون والربح السريع سبب تعفن لحوم الأضاحي

ال ONSSA : فصل الصيف والبكتيريا سبب تعفن وإخضرار أضاحي العيد | بوليتيك

ال ONSSA : ''فصل الصيف'' و''البكتيريا'' سبب تعفن وإخضرار أضاحي العيد

مؤثر جدا : بقلب يتمزق ودمع في العين المقرئ الشهير القزابري يتحدث عن بُورْمَا جَرِيمَةُ العَصْرْ ...! | مجتمع

مؤثر جدا : بقلب يتمزق ودمع في العين المقرئ الشهير '' القزابري'' يتحدث عن بُورْمَا جَرِيمَةُ العَصْرْ

''رعاة'' سياسة الريع

مصرع شخصين في حادثة سير مأساوية على طريق صاكا كرسيف

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 21:04 مصرع شخصين في حادثة سير مأساوية على طريق صاكا كرسيف | حوادث و حقوق
مصرع شخصين في حادثة سير مأساوية على طريق صاكا كرسيف
وقعت حادثة سير خطيرة مؤخرا، راح ضحيتها شخصان وما لا يقل عن إثنين اخرين على الطريق الرابطة بين صاكا وكرسيف المعروفة لدى السائقين بطريق الموت.

شوف تيفي

وقعت حادثة سير خطيرة مؤخرا، راح ضحيتها شخصان وما لا يقل عن إثنين اخرين على الطريق الرابطة بين صاكا وكرسيف المعروفة لدى السائقين بطريق الموت.

وقد أفادت مصادر اعلامية ، أن الحادث وقع جراء إنقلاب سيارة من نوع (داسيا)، مما تسبب في مصرع سائق السيارة وأحد الركاب، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء نقلهما إلى المستشفى.

فيما أصيب ما لا يقل عن اثنين من ركاب السيارة بجروح متفاوتة، حيث نقلت جثتا الضحيتين صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف و تم نقل المصابين صوب المستشفى الإقليمي بجرسيف لتلقي العلاجات الضرورية .

يشار إلى أن عناصر الدرك الملكي حلت بعين المكان فور علمها بالخبر حيث فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حادثة جرسيف طريق الموت صاكا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير وبالصور..رشق حافلة لنقل المسافرين بالحجارة بالصويرة..وها شنو وقع للركاب | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..رشق حافلة لنقل المسافرين بالحجارة بالصويرة..وها شنو وقع للركاب

هذه هي حقيقة انتحار شخص بفاس بسبب حصول مغتصب ابنته على العفو الملكي خلال عيد الأضحى | حوادث و حقوق

هذه هي حقيقة انتحار شخص بفاس بسبب حصول مغتصب ابنته على العفو الملكي خلال عيد الأضحى

عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير هاز سيف بمدينة فاس والبوليس جبدو الفرادة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير هاز سيف بمدينة فاس والبوليس جبدو الفرادة..وها شنو وقع

انقلاب سيارة إنجليزي وزوجته المغربية في طريق أكادير و تدخل المواطنين لإسعافهما بعد تأخر الإسعاف | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة إنجليزي وزوجته المغربية في طريق أكادير و تدخل المواطنين لإسعافهما بعد تأخر الإسعاف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس:بعدما حيدات قطر الفيزا على المغاربة ..واش تقدرو تهاجرو وتمشيو تعيشو و تخدمو فقطر؟؟ أجوبة مثيرة للمغاربة | بــووز
منذ 16 دقيقة

نسولو الناس:بعدما حيدات قطر الفيزا على المغاربة ..واش تقدرو تهاجرو وتمشيو تعيشو و تخدمو فقطر؟؟ أجوبة مثيرة للمغاربة

شاب مغربي بغا يمشي لروسيا..معطاوناش الفيزا و ملقيناش خدمة فبلادنا و المنتخب حتا هو مصدقش (فيديو) | بــووز

شاب مغربي بغا يمشي لروسيا..معطاوناش الفيزا و ملقيناش خدمة فبلادنا و المنتخب حتا هو مصدقش (فيديو)

بعد عيد الأضحى..آباء يستعدون للموسم الدراسي و إقبال كبير على المكتبات بالدارالبيضاء | بــووز

بعد عيد الأضحى..آباء يستعدون للموسم الدراسي و إقبال كبير على المكتبات بالدارالبيضاء

بالفيديو..قصة صادمة لشاب مغربي مع القرقوبي.. البلية خرجات عليا و دوزت بسبابها الحبس | بــووز

بالفيديو..قصة صادمة لشاب مغربي مع ''القرقوبي''.. ''البلية'' خرجات عليا و دوزت بسبابها الحبس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مصرع شخصين في حادثة سير مأساوية على طريق صاكا كرسيف | حوادث و حقوق
منذ 1 دقيقة

مصرع شخصين في حادثة سير مأساوية على طريق صاكا كرسيف

مثير وبالصورة.. جزائري شهير: بوتفليقة غير قادر على تمييز من حوله | دولي

مثير وبالصورة.. جزائري شهير: ''بوتفليقة غير قادر على تمييز من حوله''

بالصورة..مريم سعيد تتذكر حفلة توديع العزوبية..وها شنو قالو ليها المعجبات | ثقافة و فنون

بالصورة..مريم سعيد تتذكر حفلة توديع العزوبية..وها شنو قالو ليها المعجبات

الحكومة تعقد إجتماعا لإصدار مرسوم حول التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وحسم التعيين في المناصب العليا | بوليتيك

الحكومة تعقد إجتماعا لإصدار مرسوم حول التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وحسم التعيين في

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.