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مثير وبالصورة.. جزائري شهير: ''بوتفليقة غير قادر على تمييز من حوله''

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 21:00 مثير وبالصورة.. جزائري شهير: بوتفليقة غير قادر على تمييز من حوله | دولي
مثير وبالصورة.. جزائري شهير: ''بوتفليقة غير قادر على تمييز من حوله''
نشر المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، يومه الأربعاء، على حسابه بالفايسبوك، تدوينة مثيرة، كشف من خلالها بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غير قادر على تمييز من حوله بالرغم من ظهوره اليوم

''شوف تيفي''

نشر المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، يومه الأربعاء، على حسابه بالفايسبوك، تدوينة مثيرة، كشف من خلالها بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غير قادر على تمييز من حوله بالرغم من ظهوره اليوم لمدة لا تتجاوز 10 ثواني.

وكتب دراجي في تدوينته: '' مخطئون إذا اعتقدتم بأن ظهور الرئيس لمدة عشر ثواني دون أن نسمع صوته يكفي لطمأنة الداخل والخارج بأن الرئيس بخير.. بل بالعكس لقد أظهرت الصور مرة أخرى بأن الرجل غير قادر حتى على تمييز من حوله''.

وتابع دراجي: ''لا يوجد جزائري حر.. يسعده أو يطمئنه أن يرى رئيس وطنه على هذه الحال. وظهور الرئيس بهذا الشكل التعيس لن يلغي حقيقة حتمية التغيير عاجلا، حفاظا على الوطن والسير به نحو ما يستحقه من تطور قبل أن يفرض علينا التغيير من الخارج..''.

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المغرب شوف تيفي حفيظ دراجي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

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