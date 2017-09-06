 الحكومة تعقد إجتماعا لإصدار مرسوم حول التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وحسم التعيين في المناصب العليا ﻿
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الحكومة تعقد إجتماعا لإصدار مرسوم حول التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وحسم التعيين في المناصب العليا

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 20:33 الحكومة تعقد إجتماعا لإصدار مرسوم حول التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وحسم التعيين في المناصب العليا | بوليتيك
الحكومة تعقد إجتماعا لإصدار مرسوم حول التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وحسم التعيين في المناصب العليا
تعقد الحكومة مجلسها الأسبوعي صبيحة يوم غد الخميس برئاسة سعد الدين العثماني ينطلق بعرض لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ''بسيمة الحقاوي '' حول الحوار التفاعلي لفحص التقرير

شوف تيفي

تعقد الحكومة مجلسها الأسبوعي صبيحة يوم غد الخميس برئاسة سعد الدين العثماني ينطلق بعرض لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ''بسيمة الحقاوي '' حول الحوار التفاعلي لفحص التقرير الوطني الأولي لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي تم تنظيمه بجنيف يومي 16 و17 غشت 2017.

ووفق وثيقة لجدول أعمال الإجتماع، ستتم دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، والثاني بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية.

وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الجيبوتي، الموقع بالرباط في فاتح غشت 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور ، قبل أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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