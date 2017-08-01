تفاصيل زيارة رئيس المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا للمندوبية السامية للتخطيط ﻿

عقد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، بحضور مساعديه، جلسة عمل مع مارسيل ألان دي سوزا، رئيس لجنة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، مرفوقا ببعثة رفيعة المستوى.

''شوف تيفي''

عقد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، بحضور مساعديه، جلسة عمل مع مارسيل ألان دي سوزا، رئيس لجنة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، مرفوقا ببعثة رفيعة المستوى.

وحسب بلاغ صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فمن خلال هذا الإجتماع، عرف دي سوزا بمهام مختلف هيئات هذه المجموعة الإقتصادية وأوضح أن زيارته تأتي في إطار الإعداد لدراسة حول آثار انضمام المغرب لهذه المجموعة.

ومن جهته، يضيف البلاغ ذكر الحليمي بمختلف أنشطة المندوبية السامية للتخطيط، خصوصا تلك المتعلقة بالأبحاث الإحصائية لدى الأسر والمقاولات، الحسابات الوطنية المفصلة، التوقعات الإقتصادية، تقييم السياسات العمومية، الدراسات المستقبلية الشاملة والقطاعية والموضوعاتية، وبالدراسات حول ظروف معيشة السكان.

وأكد البلاغ بأن دي سوزا وبعد إشادته بجودة الدراسات والأبحاث التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط والتي ستشكل مصدرا للمعلومات التي ستعتمد عليها المجموعة الإقتصادية، ركز على أهمية مساهمة المندوبية السامية للتخطيط في إنجاح دراسة آثار انضمام المغرب إلى هذه المجموعة والتي يجب إنهاؤها قبل الدورة العادية المقبلة للدول الأعضاء المزمع عقدها بلومي في 16 دجنبر 2017، مضيفا بأن الطرفان تباحثا حول العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك كتكوين الأطر، والإحصائيات حول التشغيل والأسعار، وكذلك مسلسل تبني العملة الموحدة داخل دول هذه المجموعة، ومواصلة التفكير المشترك حول النموذج التنموي لإفريقيا.