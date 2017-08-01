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عاجل وحصري..شوفو شنو وقع مع ''زينب'' ضحية محاولة الاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء+تفاصيل محزنة ومؤلمة

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 20:22 عاجل وحصري..شوفو شنو وقع مع زينب ضحية محاولة الاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء+تفاصيل محزنة ومؤلمة | مجتمع
عاجل وحصري..شوفو شنو وقع مع ''زينب'' ضحية محاولة الاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء+تفاصيل محزنة ومؤلمة
في جديد واقعة محاولة اغتصاب فتاة تعاني خللا عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، كشفت شقيقة الضحية في اتصال لها مع ''شوف تيفي''، يومه الأربعاء، أن ''زينب''، تدهورت حالتها الصحية والنفسية بشكل

''شوف تيفي''

في جديد واقعة محاولة اغتصاب فتاة تعاني خللا عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، كشفت شقيقة الضحية في اتصال لها مع ''شوف تيفي''، يومه الأربعاء، أن ''زينب''، تدهورت حالتها الصحية والنفسية بشكل كبير وأصبحت تدخل في نوبات غضب وصراخ شديد.

وأضافت شقيقة ''زينب'' أن هذه الأخيرة، وبالرغم من منحها أدوية تهدئ من أعصابها قليلا، إلا أنها وبشكل مستمر تدخل في نوبات صراخ شديد تقول فيها بعض العبارات من بينها ''بعدو مني..طلقو مني''.

وأكدت المتحدثة نفسها أن جميع الجمعيات الحقوقية التي دخلت على الخط في قضية شقيقتها، وأعلنت استعدادها لتقديم يد المساعدة لها، تخلت عنها مباشرة بعد أن انتهت القضية بإيقاف المتورطين في محاولة اغتصابها، مشيرة إلى أنها لا تعلم جديد القضية أو مصير المتورطين و لا موعد أولى جلسات المحاكمة.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب الصحية النفسية زينب حافلة النقل العمومي

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