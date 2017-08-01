جمعية مربي الماعز والأغنام : المتطفلون والربح السريع سبب تعفن لحوم الأضاحي ﻿

حمّلت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز مسؤولية تعفن لحوم أضاحي العيد، إلى المتطفلين على هذا القطاع الذين يسعون للربح السريع، بتغذيتهم الخرفان بطريقة غير ملائمة لبيعها في فترة العيد.

شوف تيفي



حمّلت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز مسؤولية تعفن لحوم أضاحي العيد، إلى المتطفلين على هذا القطاع الذين يسعون للربح السريع، بتغذيتهم الخرفان بطريقة غير ملائمة لبيعها في فترة العيد.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن مجمل الأضاحي التي عرضت بأسواق المملكة كانت في حالة صحية جيدة، كما أن الكسابة استطاعوا توفير الأعداد الكافية بجودة عالية، حيث أشارت الجمعية، أن الأضاحي المعروضة للبيع خضعت للمراقبة من طرف أطر وتقنيي الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق مع المصالح الخاصة التابعة لوزارة الفلاحة ومكتب الـ ONSSA.



وأشارت الجمعية، أنها لم تسجل أية شكاية تخص جودة لحوم الأغنام المسوّقة من طرف منخرطي الجمعية، مبرزة أنه “على العموم فإن حالات تلوث أضحية العيد كانت ضئيلة جدا بالمقارنة مع أعداد الأضاحي التي فاقت 5.5 مليون رأس”.