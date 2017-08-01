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ال ONSSA : ''فصل الصيف'' و''البكتيريا'' سبب تعفن وإخضرار أضاحي العيد

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 19:50 ال ONSSA : فصل الصيف والبكتيريا سبب تعفن وإخضرار أضاحي العيد | بوليتيك
ال ONSSA : ''فصل الصيف'' و''البكتيريا'' سبب تعفن وإخضرار أضاحي العيد
كشف بلاغ صحفي جديد، للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ''أونسا'' أن حالات اخضرار أو تعفن لحوم الأضاحي لم يسبق تسجيلها خلال السنوات الفارطة، ما عدا هذه السنة والسنة الماضية بنسبة اقل جدا.

شوف تيفي

كشف بلاغ صحفي جديد، للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ''أونسا'' أن حالات اخضرار أو تعفن لحوم الأضاحي لم يسبق تسجيلها خلال السنوات الفارطة، ما عدا هذه السنة والسنة الماضية بنسبة اقل جدا.

وأكد المكتب من خلال توضيحات إضافية جديدة، أن عيد الأضحى لهذه السنة مع فصل الصيف، حيث أن درجات الحرارة يوم العيد تراوحت بين 20-25 ° بالليل و28-38° بالنهار، مع نسبة رطوبة مرتفعة بشكل غير اعتيادي، وأن هذه الظروف المناخية إذا كانت مقرونة بعدم احترام شروط النظافة الواجب توفرها عند تهييئ الأضحية وتخزين اللحوم، تؤدي إلى التكاثر السريع لبعض أنواع بكتيريا التعفن بداخل وخارج الذبيحة.

وإستنادا للبلاغ، فالتحاليل المخبرية التي أجراها المكتب على العينات التي تم أخذها من بعض الأضاحي مكنت من رصد جراثيم تعفنية تنتمي إلى عدد كبير من بكتيريا الجهازالهضمي، حيث أن وجود هذه البكتيريا بكثرة تبين أن سبب تغير لون اللحم راجع أساسا إلى تكاثر بكتيريا كلوستريديوم وبسودوموناس، المتواجدة في الجهاز الهضمي لجميع الأضاحي قد تمر إلى السقيطة مباشرة بعد الذبح وتوقف الجهاز المناعي للحيوان، وتستمر في التكاثر كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.

ووفق منطوق البلاغ، فالإستهلاك الوطني للحوم الحمراء يهم سنويا أزيد من 2.8 مليون رأس من الأغنام والماعز زيادة على اضاحي العيد والتي يتم تهيئتها بمختلف مجازر المملكة، ولم تسجل أية حالة من االخضرار والتعفن، علما أن مصادر هذه المواشي هي نفسها في غالبيتها التي تزود السوق الوطني بالأضاحي ، حيث أن تسمين أضاحي العيد يتم بنفس الطريقة التي تحضر بها الماشية الموجهة للمجازر وتستعمل نفس الأعلاف ولهذا، فإن الأخبار التي روجتها بعض الجهات لا أساس لها من الصحة ولا تستند على أسس علمية دقيقة.

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الأضاحي العفن الاونسا الماشية شوف تيفي

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