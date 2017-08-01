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نايضة في الجزائر بسبب حذف “البسملة” من كتب مدرسية

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 19:41 نايضة في الجزائر بسبب حذف “البسملة” من كتب مدرسية | دولي
نايضة في الجزائر بسبب حذف “البسملة” من كتب مدرسية
انتقدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بشدة وزيرة التعليم في البلاد، نورية بن غبريط على خلفية قرار حذف عبارة ''باسم الله الرحمن الرحيم'' من الكتب المدرسية، واصفين ذلك بـ ''الاعتداء على هوية

شوف تيفي

انتقدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بشدة وزيرة التعليم في البلاد، نورية بن غبريط على خلفية قرار حذف عبارة ''باسم الله الرحمن الرحيم'' من الكتب المدرسية، واصفين ذلك بـ ''الاعتداء على هوية الشعب''.

وقالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في بيان:”لقد آلمتنا قضية حذف “البسملة” من كتبنا المدرسية، خاصة كتب المرحلة الابتدائية، باسم ما يسمّى بالإصلاح”.

وأضاف البيان أن الجمعية تندّد بمثل هذا الإجراء، وتعتبره “عدواناً على عقول الأطفال، وعلى هوية الشعب الجزائري”.

فيما أعلنت وزيرة التعليم نورية بن غبريط، أن “البسملة في كتب التربية الإسلامية ما زالت موجودة، وحذفها من الكتب الأخرى يتحمل مسؤوليته من أشرفوا على إعدادها”.

يشار إلى أنه منذ تعيينها على رأس وزارة التعليم سنة 2014، ظلت الوزيرة بن غبريط، محط انتقادات عدة أحزاب ومنظمات، بدعوى تبنيها لمخطط إصلاحي يهدف إلى فصل المدرسة عن هويتها العربية والإسلامية.

 

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بسملة الجزائر شوف تيفي وزارة تعليم حذف

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