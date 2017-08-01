عاجل..دعوات لانقلاب عسكري بالجزائر..والجيش يتدخل ﻿

كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من يومه الأربعاء، أن المؤسسة العسكرية بالجزائر، ردت بقوة على الدعوات الصادرة مؤخرا لتدخل الجیش في الحیاة السیاسیة والتي وصلت إلى حد دعوته للقیام بانقلاب عسكري ضد

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من يومه الأربعاء، أن المؤسسة العسكرية بالجزائر، ردت بقوة على الدعوات الصادرة مؤخرا لتدخل الجیش في الحیاة السیاسیة والتي وصلت إلى حد دعوته للقیام بانقلاب عسكري ضد رئیس الجمھورية عبد العزيز بوتفلیقة.

وأوضح موقع ''جورنال البلاد'' الجزائري بأن الكشف عن هذه الدعوات جاء في افتتاحیة مجلة الجیش، لسان حال الجیش الوطني الشعبي، والتي جاءت بعنوان''جیش لا يحید عن مھامه الدستورية''.

وجاء في الافتتاحیة حسب الموقع المذكور: '' .. لكل من يطالب سرا أو جھرا أو ضمنیا بالانقلابات العسكرية نذكره بما قاله الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي خلال زيارته الأخیرة لكل من الناحیة العسكرية الثانیة والخامسة سیظل جیشنا، جیشا جمھوريا ملتزما بالدفاع عن السیادة الوطنیة وحرمة التراب الوطني حافظا للاستقلال .. جیشا لا يحید أبدا عن القیام بمھامه الدستورية مھما كانت الظروف والأحوال'' .

وأكد ذات الموقع أن افتتاحیة مجلة الجیش، أشارت إلى أن أقلاما، خاضت في كل المواضیع والاختصاصات من الشريعة إلى التاريخ مرورا بعلم الفلك والسیاسة والاقتصاد وغیرھا من المعارف والعلوم، وعندما أخفقت وفشلت وتیقنت من عجز فكرھا ومحدودية تأثیرھا عرجت على مؤسسة الجیش الجزائري، ولفقت التھم وزورت الحقائق.