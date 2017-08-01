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انفراد. شقيق الوزير الرباح بقلب سجن العواد بالقنيطرة وغدا سيقدم لوكيل الملك رفقة أبناء أخته.. هاشنو دار وها علاش..تفاصيل مثيرة صادمة

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 19:24 انفراد. شقيق الوزير الرباح بقلب سجن العواد بالقنيطرة وغدا سيقدم لوكيل الملك رفقة أبناء أخته.. هاشنو دار وها علاش..تفاصيل مثيرة صادمة | مجتمع
انفراد. شقيق الوزير الرباح بقلب سجن العواد بالقنيطرة وغدا سيقدم لوكيل الملك رفقة أبناء أخته.. هاشنو دار وها علاش..تفاصيل مثيرة صادمة
علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصدر مقرب أن ''حميد الرباح'' شقيق ''عزيز الرباح'' وزير الطاقة والمعادن لا زال رهن الاعتقال رفقة كل من ''حميد لشحم'' و ''عثمان لشحم'' أبناء شقيقته أيضا بالسجن المحلي (العواد) بمدينة

'' شوف تيفي''

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصدر مقرب أن ''حميد الرباح'' شقيق ''عزيز الرباح'' وزير الطاقة والمعادن لا زال رهن الاعتقال رفقة كل من ''حميد لشحم'' و ''عثمان لشحم'' أبناء شقيقته أيضا بالسجن المحلي (العواد) بمدينة القنيطرة ، وذلك على خلفية النزاع الأخير الذي وقع بينهم وبين عائلة المرأة المعروفة في جردة القاضي بالكيزاوية.

وفي هذا الصدد أكد ''رشيد الرباح'' شقيق الوزير في مكالمة هاتفية خص بها قناة ''شوف تيفي'' هذا المساء أن شقيقه المعتقل '' حميد الرباح'' يتابع من قبل السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتهمة إهانة رجال الأمن أثناء مزاولة مهامهم في المداومة ، والتهديد..

مضيفا لشوف تيفي أن شقيقه المعتقل تحفظ عن التوقيع على محاضر الشرطة القضائية حيث يطالب بشريط فيديو يوثق لحظة التهديد والاهانة التي جاءت في سياق المحضر، مبرزا أن كل ما حصل كان داخل المنطقة الأمنية المعروفة في القنيطرة ب ''كوميساريا سنطرال'' حيث توجد كاميرا خاصة للمراقبة مؤكدا أنه نفس الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع والتي تتكون من أربعة محامين.

موضحا أن "عزيز الرباح" بعيد كل البعد عما حصل ولا تجمعه بهذه القضية إلا بعض المكالمات التي يجريها مع شقيقته أم المعتقلين "حميد" و عثمان" للاطمئنان على صحتها مكتفيا بقوله " غي صبري أختي هادشي اللي عطا الله " على حد قوله.

موضحا أن ''عزيز الرباح'' لا علاقة له بما حصل الا بعض المكالمات التي تجمعه بشقيقته أم المعتقلين ''حميد'' و عثمان'' للاطمئنان على صحتها مكتفيا بقوله '' غي صبري أختي هادشي الي عطا الله '' على حد قوله.

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