رسميا...الملك بحالة جيدة بعد العملية الجراحية ﻿

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، عملية جراحية بالمركز الاستشفائي الوطني لطب العيون ''كانز فان'' بباريس، في مصلحة البروفيسور جون فيليب نوردمان، وذلك حسب ما أعلن بلاغ وقعه البروفيسور نوردمان

"شوف تيفي"+"و م ع"

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، عملية جراحية بالمركز الاستشفائي الوطني لطب العيون "كانز فان" بباريس، في مصلحة البروفيسور جون فيليب نوردمان، وذلك حسب ما أعلن بلاغ وقعه البروفيسور نوردمان رئيس مصلحة والبروفيسور عبد العزيز الماعوني، الطبيب الشخصي للملك.



وقد مرت العملية الجراحية في ظروف حسنة والملك بحالة جيدة .



وكان الملك يعاني من إصابة ب"الظفرة" (ptérygion) على مستوى العين اليسرى امتدت إلى القرنية (la cornée). وكان من الضروري إجراء عملية إزالة (exérèse) كاملة للظفرة، مع الخلود للراحة لمدة 15 يوما من أجل التئام جيد للعين، وخصوصا القرنية.



حفظ الله الملك ومن عليه بالشفاء العاجل ومتعه بنعمة الصحة والعافية.