عيوش ''لشوف تيفي'': مايتم ترويجه ''غير تخربيق'' .لاجديد حول المبادرة المدنية لإنهاء أزمة الريف ﻿

نفى نور الدين عيوش عضو المبادرة المدنية التي فتحت حوارا مع قادة حراك-الريف المعتقلين بسجن عكاشة، التوصل إلى أي حلول أو مقترحات كما تم ترويجه بشكل واسع نقلا عن أعضاء بالمبادرة.

شوف تيفي



نفى نور الدين عيوش عضو المبادرة المدنية التي فتحت حوارا مع قادة حراك-الريف المعتقلين بسجن عكاشة، التوصل إلى أي حلول أو مقترحات كما تم ترويجه بشكل واسع نقلا عن أعضاء بالمبادرة.



وقال عيوش في تصريح ''لشوف تيفي'' أن كل مل يتم ترويجه ليس سوى ''تخربيق'' ولا أساس له من الصحة، وأنه لاجديد في الموضوع، حيث أكد عيوش بأنه لوكانت هنالك مستجدات لتم إطلاع الجميع عليها بشكل رسمي.



وفي ذات السياق، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مقربة من الموضوع، أن رئيس مجموعة الديموقراطية والحداثة كمال الحبيب هو الذي يترأس أعضاء المبادرة المدنية التي قامت بزيارة معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة.



وأضاف ذات المصدر، أن الحبيب هو منسق المبادرة والمكلف بإعداد تقارير عنها ورفعها للجهات المختصة وليست الأسماء التي يتم تداولها على نطاق واسع.