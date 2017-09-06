صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا ملقاتش مؤسسة تقرا فيها..وها شنو وقع ليها ﻿

كشفت صاحبة أعلى شهادة في الباكالوريا بمسلك علوم إنسانية، في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، عن حزنها الكبير بعد رفض مؤسسة خاصة بالرباط السماح لها بالدراسة بدعوى عدم اجتيازها للاختبار

''شوف تيفي''

كشفت صاحبة أعلى شهادة في الباكالوريا بمسلك علوم إنسانية، في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، عن حزنها الكبير بعد رفض مؤسسة خاصة بالرباط السماح لها بالدراسة بدعوى عدم اجتيازها للاختبار الكتابي.

وأوضحت ''حنان.د'' الحاصلة على معدل 18.38 بالباكالوريا بأن مؤسسة خاصة ربطت بها الاتصال شهر يناير الماضي، وطلبت منها الالتحاق بها، مشيرة إلى أنها انتظرت إبلاغها بموعد الامتحان الكتابي ''الكونكور''، تفاجأت بإدارة المؤسسة وهي تبلغها بأن الامتحان أجري شهر غشت الماضي وبالتالي فقد تم إقصاؤها، ويستحيل تسجيلها نظرا لحصولها على عدد الطلبة المرغوب بهم.

وأضافت حنان أن المؤسسة أبلغتها بإجراء امتحان ثان يومه الأربعاء 6 شتنبر، إلا أنها تفاجأت بأن الأمر لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن السنة الدراسية ضاعت عليها بعد أن أقفلت جميع المؤسسات والمعاهد مواعيد التسجيل.