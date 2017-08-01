هذه هي حقيقة انتحار شخص بفاس بسبب حصول مغتصب ابنته على العفو الملكي خلال عيد الأضحى ﻿

نفى مصدر مطلع الإشاعات والمزاعم التي نشرتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ادعت فيه أن شخصا انتحر بمدينة فاس بالقرب من السكة الحديدية بسبب احتجاجه على تمتيع مغتصب ابنته بالعفو الملكي

''شوف تيفي''

نفى مصدر مطلع الإشاعات والمزاعم التي نشرتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ادعت فيه أن شخصا انتحر بمدينة فاس بالقرب من السكة الحديدية بسبب احتجاجه على تمتيع مغتصب ابنته بالعفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضح المصدر ذاته، بأن الشخص الهالك الذي وضع حدا لحياته لم يكن متزوجا قيد حياته، ولم تكن له ابنة ضحية عملية اغتصاب، مشددا على أن هذه الدوافع مختلقة من وحي ناشريها.

وأضاف ذات المصدر أن الهالك البالغ من العمر 45 سنة، كان يعاني قيد حياته من تبعات مرض نفسي، تلقى على إثره علاجات بمستشفى الأمراض العقلية بفاس، وحاول عدة مرات وضع حد لحياته عن طريق الانتحار.

وذكر ذات المصدر أن صفحة فايسبوكية، كانت قد نشرت شريط فيديو لجثة الهالك في خرق لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر، زاعمة بأن الهالك انتحر كرد فعل احتجاجي على منح العفو لمغتصب ابنته.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كانت سباقة لكشف واقعة انتحار الهالك، وأكدت حينها بأن أسباب انتحاره مجهولة.



