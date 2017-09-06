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مثير وبالفيديو..على طريقة ''سينا'': المثلي الشهير أدومة طلع مغني

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 17:32 مثير وبالفيديو..على طريقة سينا: المثلي الشهير أدومة طلع مغني | مجتمع
مثير وبالفيديو..على طريقة ''سينا'': المثلي الشهير أدومة طلع مغني
كشف المثلي الشهير ''أدومة'' على حسابه الرسمي بأنه أصدر قبل سنوات أغنية تحت عنوان ''صافي خلاص''، وكتب في تدوينته '' جيب من لاخر قولها نحسك تتهرب ف كلامك، اغنية صافي خلاص كلمات و الحان ادم لحلو نتمنى تنال

''شوف تيفي''

كشف المثلي الشهير ''أدومة'' على حسابه الرسمي بأنه أصدر قبل سنوات أغنية تحت عنوان ''صافي خلاص''، وكتب في تدوينته '' جيب من لاخر قولها نحسك تتهرب ف كلامك، اغنية صافي خلاص كلمات و الحان ادم لحلو نتمنى تنال اعجابكم''.

وتفاعل متتبعو ''أدومة'' مع الفيديو، حيث أكد الجميع اندهاشهم الكبير لاحترافه للغناء قبل سنوات، بينما أشار آخرون إلى أن مستوى أغانيه شبيهة بما أصدرته سابقا المدعوة ''سينا''.

تجدر الإشارة إلى أن المثلي ''أدومة''، تعرض أخيرا للاعتداء بمدينة طنجة، ونشر تدوينة وصورا، اتهم من خلالها مخرجا بالتحريض على تعنيفه.

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المغرب شوف تيفي أدومة صافي خلاص سينا

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