مثير وهام لمستخدمي الواتساب : مابقاش فابور في هذه الحالة..وها علاش ﻿

كشفت وسائل إعلام عالمية، أن منصة التراسل الفوري ''واتساب''، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خطتها لإطلاق خدمات مدفوعة الثمن ، ويتعلق الأمر بوضع تطبيق يمكن الشركات الصغيرة من التواصل عن طريق الدردشة مع

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام عالمية، أن منصة التراسل الفوري ''واتساب''، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خطتها لإطلاق خدمات مدفوعة الثمن ، ويتعلق الأمر بوضع تطبيق يمكن الشركات الصغيرة من التواصل عن طريق الدردشة مع العملاء، بالإضافة إلى توفير حل برمجي يتيح للشركات الكبيرة مثل البنوك وشركات الطيران الحصول على أدوات لإدارة المحادثات مع العملاء وإجراء أشياء مثل أوقات رحلات الطيران وإشعارات التسليم والتحديثات الأخرى.



وأوضحت المصادر ذاتها بأن هذا الخبر، جاء بعد مرور أسبوع على ظهور معلومات حول حسابات الأعمال والحسابات التجارية التي تم التحقق منها على موقع الشركة، بحيث تحتوي الحسابات التي تم إثبات ملكيتها على إشارة خضراء بجوارها، بينما تكون الرسائل الواردة والمحادثات مع الأنشطة التجارية باللون الأصفر، وقد أشار ''مات إيديما ''الرئيس التنفيذي للعمليات بأن شركة ''واتساب'' ترغب بتبسيط الاتصالات بالنسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.



وأضاف ''مات إيديما''، حسب نفس المصادر بأن الشركة، تريد تطبيق هذا النهج نفسه لجلب الشركات إلى ''واتساب'' بطرق تخلق قيمة للناس، مؤكدا بأن شركة ''واتساب'' تطلع إلى تمكين الأشخاص من التواصل مع الشركات بطريقة سريعة وشخصية، وإعطاء الشركات الأدوات اللازمة لتسهيل القيام بذلك.



وأكدت ذات المصادر أن الشركة، أوضحت في بيانها أنها استمعت إلى أصحاب المتاجر الذين يستعملون ''واتساب'' للبقاء على اتصال مع مئات العملاء من خلال هاتف ذكي واحد، ومن الناس الذين لا يعرفون ما إذا كانت تلك الحسابات تعود بشكل فعلي إلى المتاجر، وتتجه الشركة إلى فرض رسوم على الشركات الكبرى الراغبة باستعمال هذه الخدمة دون تحديد المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.