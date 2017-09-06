 إعلامي سعودي شهير تجاوز حدوده وأهان المغاربة بعد إعفائهم من الفيزا لدخول قطر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إعلامي سعودي شهير تجاوز حدوده وأهان المغاربة بعد إعفائهم من الفيزا لدخول قطر | دولي

إعلامي سعودي شهير تجاوز حدوده وأهان المغاربة بعد إعفائهم من الفيزا لدخول قطر

سعد الدين العثماني يلتقي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي | بوليتيك

سعد الدين العثماني يلتقي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر | ثقافة و فنون

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها اللون ديالو | مجتمع

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس | دولي

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس

هيومان رايتس ووتش ترتكب أخطاء قانونية غير مسبوقة في تقريرها عن المغرب | بوليتيك

هيومان رايتس ووتش ترتكب أخطاء قانونية غير مسبوقة في تقريرها عن المغرب

مباشر.. العثور على متفجرات بشقة في باريس‎ | دولي

مباشر.. العثور على متفجرات بشقة في باريس‎

عاجل وبالصور.. فنان شعبي معروف يرقد بالمستشفى | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور.. فنان شعبي معروف يرقد بالمستشفى

إختفاء شباب ثائر على البوليساريو من مخيمات تندوف وقيادة الجبهة تتخوف من نزوح جماعي نحو المغرب | بوليتيك

إختفاء شباب ثائر على البوليساريو من مخيمات تندوف وقيادة الجبهة تتخوف من نزوح جماعي نحو المغرب

''رعاة'' سياسة الريع

إعلامي سعودي شهير تجاوز حدوده وأهان المغاربة بعد إعفائهم من الفيزا لدخول قطر

بتاريــخ : 6 شتنبر 2017 / 17:03 إعلامي سعودي شهير تجاوز حدوده وأهان المغاربة بعد إعفائهم من الفيزا لدخول قطر | دولي
إعلامي سعودي شهير تجاوز حدوده وأهان المغاربة بعد إعفائهم من الفيزا لدخول قطر
كشفت غادة عويس الإعلامية بقناة الجزيرة الإخبارية القطرية، أن الإعلامي السعودي حسين سعد الفراخ، أهان المغاربة، بنشره تغريدة على حسابه بتويتر علق فيها على إعفاء قطر المغاربة من التأشيرة.

''شوف تيفي''

كشفت غادة عويس الإعلامية بقناة الجزيرة الإخبارية القطرية، أن الإعلامي السعودي حسين سعد الفراخ، أهان المغاربة، بنشره تغريدة على حسابه بتويتر علق فيها على إعفاء قطر المغاربة من التأشيرة.

ونشر هذا الإعلامي تغريدة، اعتبرتها الإعلامية والمتفاعلون معها، مهينة للشعب المغربي، موضحين أن السعودي أقحم الصراع القائم بين بلده ودولة قطر، ليوجه عبارات تضمنت إهانات للبنانيين والمغاربة.

وكتبت غادة عويس في ردها على الإعلامي السعودي: '' انظروا كيف يرد اعلامي سعودي صفحته موثقة ومسؤول عن تنظيم ''مؤتمرات ومعارض'' في السعودية على زميلي عبد الصمد ناصر!أصبح مسلمو ميانمار ارهابيين واللبنانيون لاعبي قمار والمغربيون ل...الذي يذهب للجنون هو قادة دول الحصار الذين اطلقوا العنان للفجر وللفحش وقلة التهذيب والبذاءة إلا مع الاحتلال الاسرائيلي وايفانكا هانم!! أشفق عليك حسين سعد الفراج! أشفق عليك! ففي وقت زالت فيه العبودية منذ زمن طويل بقيت انت غير منعتق!''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع ما تضمنته تدوينة إعلامية قناة الجزيرة، وتغريدة الإعلامي السعودي، حيث طالب الجميع القيادة العليا بالسعودية في شخص العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى اتخاذ خطوة تعيد الاعتبار إلى الشعب المغربي الذي أهين، وتؤكد عمق العلاقة سياسيا وشعبيا ودينيا بين الشعبين المغربي والسعودي.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي غادة عويس حسين سعد الفراخ الجزيرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس | دولي

عاجل..الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات خلال مداهمة شقة بضاحية باريس

مباشر.. العثور على متفجرات بشقة في باريس‎ | دولي

مباشر.. العثور على متفجرات بشقة في باريس‎

بالفيديو..إطلاق الرصاص داخل مؤسسة تعليمية بروسيا | دولي

بالفيديو..إطلاق الرصاص داخل مؤسسة تعليمية بروسيا

بالصورة.. هذه هي زوجة عارض الأزياء المغربي من أصول امريكية | دولي

بالصورة.. هذه هي زوجة عارض الأزياء المغربي من أصول امريكية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اخت الوزير الرباح : ولدي اللي اعتقالوه مريض بالسل وها الدليل وخاصو ضروري يكمل الدواء ديالو | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

اخت الوزير الرباح : ولدي اللي اعتقالوه مريض بالسل وها الدليل وخاصو ضروري يكمل الدواء ديالو

بالفيديو..السيبة فمنطقة مريرت..فقيه دخل على عائلة و بغا يذبح ولدهم حيث زوهري لأعمال سحر و شعوذة..شوفو أشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..السيبة فمنطقة مريرت..فقيه دخل على عائلة و بغا يذبح ولدهم حيث زوهري لأعمال سحر و شعوذة..شوفو أشنو وقع

الحصاد اليومي: المغاربة يحصلون على فرصة السفر إلى قطر بدون تأشيرة | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: المغاربة يحصلون على فرصة السفر إلى قطر بدون تأشيرة

شاهد بالفيديو | الفنان نعمان بلعياشي يتجاوز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة مدامتي | خارج البلاطو

شاهد بالفيديو | الفنان نعمان بلعياشي يتجاوز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة ''مدامتي''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إعلامي سعودي شهير تجاوز حدوده وأهان المغاربة بعد إعفائهم من الفيزا لدخول قطر | دولي
منذ 26 دقيقة

إعلامي سعودي شهير تجاوز حدوده وأهان المغاربة بعد إعفائهم من الفيزا لدخول قطر

سعد الدين العثماني يلتقي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي | بوليتيك

سعد الدين العثماني يلتقي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر | ثقافة و فنون

بالصورة..هذه حقيقة مرض الفنانة القديرة سعاد صابر

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها اللون ديالو | مجتمع

بالصورة..لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات الثانوية خلال الموسم الدراسي الجديد..وها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.