إعلامي سعودي شهير تجاوز حدوده وأهان المغاربة بعد إعفائهم من الفيزا لدخول قطر ﻿

كشفت غادة عويس الإعلامية بقناة الجزيرة الإخبارية القطرية، أن الإعلامي السعودي حسين سعد الفراخ، أهان المغاربة، بنشره تغريدة على حسابه بتويتر علق فيها على إعفاء قطر المغاربة من التأشيرة.

''شوف تيفي''

كشفت غادة عويس الإعلامية بقناة الجزيرة الإخبارية القطرية، أن الإعلامي السعودي حسين سعد الفراخ، أهان المغاربة، بنشره تغريدة على حسابه بتويتر علق فيها على إعفاء قطر المغاربة من التأشيرة.

ونشر هذا الإعلامي تغريدة، اعتبرتها الإعلامية والمتفاعلون معها، مهينة للشعب المغربي، موضحين أن السعودي أقحم الصراع القائم بين بلده ودولة قطر، ليوجه عبارات تضمنت إهانات للبنانيين والمغاربة.

وكتبت غادة عويس في ردها على الإعلامي السعودي: '' انظروا كيف يرد اعلامي سعودي صفحته موثقة ومسؤول عن تنظيم ''مؤتمرات ومعارض'' في السعودية على زميلي عبد الصمد ناصر!أصبح مسلمو ميانمار ارهابيين واللبنانيون لاعبي قمار والمغربيون ل...الذي يذهب للجنون هو قادة دول الحصار الذين اطلقوا العنان للفجر وللفحش وقلة التهذيب والبذاءة إلا مع الاحتلال الاسرائيلي وايفانكا هانم!! أشفق عليك حسين سعد الفراج! أشفق عليك! ففي وقت زالت فيه العبودية منذ زمن طويل بقيت انت غير منعتق!''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع ما تضمنته تدوينة إعلامية قناة الجزيرة، وتغريدة الإعلامي السعودي، حيث طالب الجميع القيادة العليا بالسعودية في شخص العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى اتخاذ خطوة تعيد الاعتبار إلى الشعب المغربي الذي أهين، وتؤكد عمق العلاقة سياسيا وشعبيا ودينيا بين الشعبين المغربي والسعودي.